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12.07.2026 08:45

ΑΕΚ: Σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα ο Μανού

12.07.2026 08:45
bala_podosfairou

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Σοκ στον ποδοσφαιρικό κόσμο προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Μανού σε τροχαίο δυστύχημα, το βράδυ του Σαββάτου.

Ο 43χρονος Πορτογάλος άλλοτε εξτρέμ, που έγινε γνωστός στο ελληνικό κοινό από το πέρασμά του ως δανεικός από την Μπενφίκα στην ΑΕΚ, τη σεζόν 2007-08, βρήκε τραγικό θάνατο στην περιοχή Σομπράλ ντε Μόντε Αγκράσο, κοντά στη Λισαβόνα, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε βγήκε από την πορεία του.

Μετά τη γνωστοποίηση της τραγικής είδησης, η Μπενφίκα εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του άλλοτε ποδοσφαιριστή της.

Ο Μανού ανήκε στην Μπενφίκα από το 2004 έως το 2008, καταγράφοντας 17 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα, πριν παραχωρηθεί δανεικός στην ΑΕΚ.

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