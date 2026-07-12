ΑΕΚ: Σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα ο Μανού

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Σοκ στον ποδοσφαιρικό κόσμο προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Μανού σε τροχαίο δυστύχημα, το βράδυ του Σαββάτου.
Ο 43χρονος Πορτογάλος άλλοτε εξτρέμ, που έγινε γνωστός στο ελληνικό κοινό από το πέρασμά του ως δανεικός από την Μπενφίκα στην ΑΕΚ, τη σεζόν 2007-08, βρήκε τραγικό θάνατο στην περιοχή Σομπράλ ντε Μόντε Αγκράσο, κοντά στη Λισαβόνα, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε βγήκε από την πορεία του.
Μετά τη γνωστοποίηση της τραγικής είδησης, η Μπενφίκα εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του άλλοτε ποδοσφαιριστή της.
Ο Μανού ανήκε στην Μπενφίκα από το 2004 έως το 2008, καταγράφοντας 17 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα, πριν παραχωρηθεί δανεικός στην ΑΕΚ.
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