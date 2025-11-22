Μπενφίκα: Νεκρός ο αρχηγός συνδέσμου των οργανωμένων οπαδών – Ανθρωποκτονία «βλέπουν» οι Αρχές

Νεκρός στο αυτοκίνητό του, κοντά στο στάδιο «Ντα Λουζ», βρέθηκε ο αρχηγός του συνδέσμου οπαδών της Μπενφίκα.

Ο Σέρτζιο Καετάνο δεν είχε δώσει σημεία ζωής από το πρωί, όταν και άφησε τον γιο του στο σχολείο. Μετά από αναζητήσεις εντοπίστηκε το αυτοκίνητό του κοντά στο γήπεδο της Μπενφίκα, με τον ίδιο να είναι νεκρός.

ΜΜΕ της χώρας αναφέρουν πως ο θάνατός του φαίνεται να προήλθε από πυροβολισμό με τις πληροφορίες από τις Αρχές να κάνουν λόγο για ανθρωποκτονία. Δημοσιογραφικές πληροφορίες κάνουν λόγο και για δεύτερο οπαδό, του ίδιου συνδέσμου, ο οποίος αγνοείται.

Η Μπενφίκα εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση, ενώ οι οπαδοί τίμησαν τον Καετάνο στο χθεσινό παιχνίδι Κυπέλλου.

O Sport Lisboa e Benfica lamenta profundamente o falecimento de Sérgio Caetano, figura incontornável do universo benfiquista e líder dos Diabos Vermelhos. — SL Benfica (@SLBenfica) November 22, 2025

Διαβάστε επίσης:

Euroleague: Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες και στο κυνήγι της πρώτης θέσης, 98-86 την Παρί στο ΣΕΦ

Ιταλία: «Πεδίο μάχης» η Μπολόνια – Σοβαρά επεισόδια σε διαδήλωση για την Παλαιστίνη πριν τον αγώνα Βίρτους–Μακάμπι, 8 αστυνομικοί τραυματίες (Videos)

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Ξανά στο ΣΕΦ για τον αγώνα του Ολυμπιακού (Photos)