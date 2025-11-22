Μπενφίκα: Νεκρός ο αρχηγός συνδέσμου των οργανωμένων οπαδών – Ανθρωποκτονία «βλέπουν» οι Αρχές

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Νεκρός στο αυτοκίνητό του, κοντά στο στάδιο «Ντα Λουζ», βρέθηκε ο αρχηγός του συνδέσμου οπαδών της Μπενφίκα.
Ο Σέρτζιο Καετάνο δεν είχε δώσει σημεία ζωής από το πρωί, όταν και άφησε τον γιο του στο σχολείο. Μετά από αναζητήσεις εντοπίστηκε το αυτοκίνητό του κοντά στο γήπεδο της Μπενφίκα, με τον ίδιο να είναι νεκρός.
ΜΜΕ της χώρας αναφέρουν πως ο θάνατός του φαίνεται να προήλθε από πυροβολισμό με τις πληροφορίες από τις Αρχές να κάνουν λόγο για ανθρωποκτονία. Δημοσιογραφικές πληροφορίες κάνουν λόγο και για δεύτερο οπαδό, του ίδιου συνδέσμου, ο οποίος αγνοείται.
Η Μπενφίκα εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση, ενώ οι οπαδοί τίμησαν τον Καετάνο στο χθεσινό παιχνίδι Κυπέλλου.
