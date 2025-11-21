search
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: «Πεδίο μάχης» η Μπολόνια – Σοβαρά επεισόδια σε διαδήλωση για την Παλαιστίνη πριν τον αγώνα Βίρτους – Μακάμπι (Videos)

italy-bologna

Σοβαρά επεισόδια έλαβαν χώρα στη Μπολόνια στην Ιταλία, λίγο πριν την έναρξη του αγώνα της Βίρτους με την ισραηλινή Μακάμπι Τελ Αβίβ για τη Euroleague.

Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους της πόλης διαμαρτυρόμενοι για τις ενέργειες του Ισραήλ και διαδηλώνοντας για τη γενοκτονία στη Γάζα, τονίζοντας ότι ο αγώνας δεν είναι απλά ένα αθλητικό γεγονός.

«Μάχες» διαδηλωτών με τους αστυνομικούς

Στα συνθήματά τους οι διαδηλωτές κάνουν λόγο για «αγώνα της ντροπής», ενώ εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για την ιταλική κυβέρνηση και τον δήμαρχο της πόλης, Ματέο Λεπούρε, κατηγορώντας τον για «συνεργό της γενοκτονίας».

Σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα, η πορεία ξεκίνησε από κεντρική πλατεία, με το ANSA και τη Repubblica να αναφέρουν ότι οι διαδηλωτές κινήθηκαν κατά των αστυνομικών δυνάμεων, πετώντας υλικά από οικοδομές, αυγά, μπογιές και πυροτεχνήματα.

Οι αστυνομικοί, από την πλευρά τους, έκαναν χρήση αντλιών νερού για να διαλύσουν το πλήθος, με τους διαδηλωτές να «σπάνε» σε μικρές ομάδες.

