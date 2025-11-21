Ιταλία: «Πεδίο μάχης» η Μπολόνια – Σοβαρά επεισόδια σε διαδήλωση για την Παλαιστίνη πριν τον αγώνα Βίρτους – Μακάμπι (Videos)

Σοβαρά επεισόδια έλαβαν χώρα στη Μπολόνια στην Ιταλία, λίγο πριν την έναρξη του αγώνα της Βίρτους με την ισραηλινή Μακάμπι Τελ Αβίβ για τη Euroleague.

Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους της πόλης διαμαρτυρόμενοι για τις ενέργειες του Ισραήλ και διαδηλώνοντας για τη γενοκτονία στη Γάζα, τονίζοντας ότι ο αγώνας δεν είναι απλά ένα αθλητικό γεγονός.

💥 Thousands of people in Bologna, Italy, are protesting strongly right now to the upcoming basketball game between the local team Virtus and Israel’s Maccabi Tel Aviv, arguing that it cannot be treated as a normal sporting event. Residents still recall recent incidents at a… pic.twitter.com/mgySo0ukGD — Paolo Mossetti (@paolomossetti) November 21, 2025

«Μάχες» διαδηλωτών με τους αστυνομικούς

Στα συνθήματά τους οι διαδηλωτές κάνουν λόγο για «αγώνα της ντροπής», ενώ εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για την ιταλική κυβέρνηση και τον δήμαρχο της πόλης, Ματέο Λεπούρε, κατηγορώντας τον για «συνεργό της γενοκτονίας».

a Milano è stata disputata Olimpia Milano-Hapoel Tel Aviv ieri, contenendo bene i manifestanti all’esterno dell’Assago Forum – uno stadio distante dal centro storico di Milano – mentre in Spagna le partite contro le squadre israeliane sono state disputate più volte a porte chiuse — Sportellate (@Sportellate_it) November 21, 2025

Bologna, bombe carta e idranti al corteo Pro-Pal



Gli aggiornamenti in diretta a #4disera pic.twitter.com/f5avUch7kR November 21, 2025

Σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα, η πορεία ξεκίνησε από κεντρική πλατεία, με το ANSA και τη Repubblica να αναφέρουν ότι οι διαδηλωτές κινήθηκαν κατά των αστυνομικών δυνάμεων, πετώντας υλικά από οικοδομές, αυγά, μπογιές και πυροτεχνήματα.

Οι αστυνομικοί, από την πλευρά τους, έκαναν χρήση αντλιών νερού για να διαλύσουν το πλήθος, με τους διαδηλωτές να «σπάνε» σε μικρές ομάδες.

Lives scenes from Bologna

Masked mobs attack the police including Antifa.

Reason? Against Tel Aviv being in the Euros.



Unfortunately the UK is too spinless to have such a thing as Water Cannons to push back the mob. pic.twitter.com/Tz1Sa8wKNQ November 21, 2025

