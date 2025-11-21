search
ΣΑΒΒΑΤΟ 22.11.2025
21.11.2025 23:32

Euroleague: Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες και στο κυνήγι της πρώτης θέσης, 98-86 την Παρί στο ΣΕΦ

21.11.2025 23:32
osfp pari

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες μετά την αρνητική παρένθεση στο Μιλάνο, επικρατώντας με 98-86 της Παρί στο ΣΕΦ, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Euroleague. Οι «ερυθρόλευκοι» με ομαδική προσπάθεια ανέβηκαν στο 8-4, ενώ η Παρί υποχώρησε στο 5-7.  

Με βροχή από τρίποντα (7/12) οι Παριζιάνοι προηγήθηκαν με 21-29 στην 1η περίοδο, για ν’ απαντήσει με επιμέρους σκορ 37-20 στη 2η ο Ολυμπιακός, χάρη στην άνοδό του σε άμυνα και σκοράρισμα. 

Οι φίλαθλοι είδαν έναν αγώνα με 29 εύστοχα τρίποντα, 14/32 από τον Ολυμπιακό και 15/37 από την Παρί!

Ο Τζάστιν Ρόμπινσον με 35 πόντους (ρεκόρ καριέρας) και 7/10 τρίποντα έβαλε δύσκολα στους παίκτες του Μπαρτζώκα. Όμως, μεγάλος πρωταγωνιστής για τον Ολυμπιακό αναδείχτηκε ο Εβάν Φουρνιέ που σημείωσε 18 πόντους με 4/9 τρίποντα, είχε 3 ασίστ και 2 κλεψίματα στον Ρόμπινσον στο τέλος. Χάρη στα κλεψίματα και διαδοχικούς πόντους του Γάλλου, οι Πειραιώτες οικοδόμησαν διαφορά 13ων πόντων (91-78) στα 3:43΄΄ πριν τη λήξη. 

Ο Σάσα Βεζένκοφ είχε 13 πόντους με 2/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο. Ο Τάισον Ουόρντ έδωσε 12 πόντους στον Ολυμπιακό σε κρίσιμα σημεία μαζί με 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 4 κλεψίματα, ενώ 12 πόντους, 3 ασίστ και 3 κλεψίματα είχε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο Χολ αποδείχτηκε καθοριστικός δίνοντας ανάσες στον Μιλουτίνοφ, με 8 πόντους και 7 ριμπάουντ ο Αμερικανός. Ο Σέρβος σέντερ είχε 7 πόντους και 9 ριμπάουντ. Ο Τόμας Ουόκαπ, εκτός από τις 6 ασίστ, πέτυχε ένα αποφασιστικό τρίποντο για το το 84-75, 4:50΄΄ πριν τη λήξη (πέτυχε και τους 7 πόντους του στο 4ο δεκάλεπτο).

Δεν πήραν χρόνο συμμετοχής οι Σέιμπεν Λι και Κώστας Αντετοκούνμπο από τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Χωρίς τον τραυματία Σακίλ ΜακΚίσικ αγωνίστηκε ο Ολυμπιακός, ενώ χωρίς τον πρώτο σκόρερ της, αλλά και της Euroleague (!) αυτή τη σεζόν, Ναντίρ Ιφί (ενοχλήσεις στη μέση) αγωνίστηκε η Παρί. 

Επόμενος αντίπαλος του Ολυμπιακού στη Euroleague (26/11, 20:30) o Ερυθρός Αστέρας, στο Βελιγράδι.

Τα δεκάλεπτα: 21-29, 58-49, 75-69, 98-86 

Τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής

Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου

Βιλερμπάν (Γαλλία)–Μονακό (Μονακό) 52-84

Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου

Παναθηναϊκός–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 103-82
Αναντολού Εφές (Τουρκία)–Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 74-73
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 83-105
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 100-99

Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου

Ολυμπιακός–Παρί (Γαλλία) 98-86
Μπασκόνια (Ισπανία)–Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 95-73
Παρτιζάν (Σερβία)– Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 87-99
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)–Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 99-89
Βαλένθια (Ισπανία)–Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 76-73

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 9-3
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 8-4
Ολυμπιακός 8-4
Παναθηναϊκός 8-4
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 7-5
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 7-5
Μονακό (Μονακό) 7-5
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 7-5
Βαλένθια (Ισπανία) 7-5
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 6-6
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 6-6
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 6-6
Παρί (Γαλλία) 5-7
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 5-7
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 5-7
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 5-7
Παρτιζάν (Σερβία) 4-8
Μπασκόνια (Ισπανία) 4-8
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 3-9
Βιλερμπάν (Γαλλία) 3-9

Η 13η αγωνιστική

25/11

18:00 Ντουμπάι BC – Παρί
19:45 Φενέρμπαχτσε – Βίρτους Μπολόνια
20:00 Ζάλγκιρις – Μπασκόνια
20:00 Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ
21:15 Παναθηναϊκός – Παρτίζαν
21:30 Βαλένθια – Μπάγερν Μονάχου

26/11

19:00 Μακάμπι – Αρμάνι Μιλάνο
20:30 Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός
20:30 Μονακό – Εφές
21:30 Μπαρτσελόνα – Βιλερμπάν

