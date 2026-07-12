«Η παχυσαρκία είναι νόσος – Με τη διακοπή της θεραπείας, επανεμφανίζεται»

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Μέσα σε 1-2 χρόνια μπορεί κάποιος να ανακτήσει το 100% του βάρους που έχασε, ανεξάρτητα από το αν η απώλεια βάρους επιτεύχθηκε με δίαιτα, φαρμακευτική αγωγή ή συνδυασμό παρεμβάσεων, σύμφωνα με μελέτη που βασίστηκε σε δεδομένα της καθημερινής κλινικής πρακτικής και δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο «Βritish Mecical Journal», δηλώνει στο Πρακτορείο FM ο παθολόγος με εξειδίκευση στον σακχαρώδη διαβήτη και ταμίας της Πανελλήνιας Εταιρείας Μελέτης της Παχυσαρκίας, Ευάγγελος Φουστέρης.

Η θεραπεία της παχυσαρκίας θα πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως η θεραπεία της υπέρτασης, του σακχαρώδη διαβήτη ή της υπερχοληστερολαιμίας. Όσο διαρκεί η θεραπεία, η νόσος παραμένει υπό έλεγχο, ενώ με τη διακοπή της επανεμφανίζεται, λέει χαρακτηριστικά, για να τονίσει στη συνέχεια ότι η παχυσαρκία, είναι μία χρόνια νόσος και ως εκ τούτου ο ασθενής θα πρέπει να παίρνει την αγωγή σε όλη του τη ζωή.

Τα καλά της θεραπείας

Ο εξειδικευμένος στο διαβήτη παθολόγος επικαλείται τη μελέτη SURMOUNT-Maintain που ανακοινώθηκε πρόσφατα στο πανευρωπαϊκό συνέδριο παχυσαρκίας στην Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με την οποία, οι ασθενείς που με την πάροδο του χρόνου απλά μείωναν τη δόση του φαρμάκου, πχ από το 15 μιλιγκράμ στα 5, έπαιρναν έξι κιλά.

«Οι ασθενείς που συνέχισαν να λαμβάνουν την πλήρη δόση στα 15 μιλιγκράμ για περίπου τρία-τέσσερα χρόνια που διήρκεσε η μελέτη, διατήρησαν την απώλεια περίπου του 23% του σωματικού τους βάρους. Αντίθετα, όσοι διέκοψαν πλήρως τη θεραπεία και έλαβαν placebo επανέκτησαν σχεδόν ολόκληρο το βάρος που είχαν χάσει».

Άρα, μιλάμε για μια χρόνια ρύθμιση για καλή καρδιομεταβολική υγεία, αναφέρει ο κ. Φουστέρης, τονίζοντας ότι το μεγαλύτερο όφελος των φαρμάκων δεν περιορίζεται στη μείωση του αριθμού που δείχνει η ζυγαριά.

«Η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας βελτιώνει συνολικά την καρδιομεταβολική υγεία, μειώνοντας τον κίνδυνο εμφάνισης προδιαβήτη, σακχαρώδους διαβήτη, εμφράγματος και εγκεφαλικού επεισοδίου, ενώ συμβάλλει και στη βελτίωση άλλων σοβαρών επιπλοκών, όπως η λιπώδης νόσος του ήπατος, η αποφρακτική υπνική άπνοια, η οστεοαρθρίτιδα και οι διαταραχές του αναπαραγωγικού συστήματος».

Σε ποιες περιπτώσεις δικαιολογείται διακοπή της αγωγής

Στο ερώτημα πότε δικαιολογείται διακοπή της αγωγής, ο κ. Φουστέρης απαντά ότι αυτό γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, «όταν κάποιος εμφανίσει σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια, για παράδειγμα παγκρεατίτιδα, ή όταν υπάρξει υπερβολική απώλεια βάρους με δείκτη μάζας σώματος κάτω από τα φυσιολογικά όρια, οπότε μπορεί να χρειαστεί μείωση ή διακοπή της θεραπείας, υπό στενή ιατρική παρακολούθηση».

Σχετικά με την ανησυχία που έχει προκαλέσει σε χιλιάδες ασθενείς που ήδη λαμβάνουν θεραπεία, ή περίμεναν να ενταχθούν σε αυτή, το ενδεχόμενο διακοπής του προγράμματος χρηματοδότησης των φαρμάκων παχυσαρκίας (κι ενώ η Πολιτεία αναζητεί λύση μέσω έκτακτης ευρωπαϊκής χρηματοδότησης), ο κ. Φουστέρης επισημαίνει ότι σήμερα δεν υπάρχουν ισοδύναμες φαρμακευτικές επιλογές που να μπορούν να υποκαταστήσουν πλήρως τις σύγχρονες θεραπείες που χορηγήθηκαν μέσω του προγράμματος.

Οι ασθενείς να συνεχίσουν τη θεραπεία, έστω και με χαμηλότερη δόση

Όπως αναφέρει, η Ελλάδα υπήρξε από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη που κάλυψαν, έστω και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, τη φαρμακευτική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, μιας χρόνιας νόσου που, όταν παραμένει αθεράπευτη, αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο σοβαρών μεταβολικών και καρδιαγγειακών επιπλοκών.

«Η διακοπή της θεραπείας χωρίς ιατρική καθοδήγηση αποτελεί μια δυσάρεστη εξέλιξη, καθώς πολλοί ασθενείς αναγκάζονται να εγκαταλείψουν μια αγωγή που τους έχει ωφελήσει», τονίζει.

Παράλληλα, συνιστά σε όσους έχουν τη δυνατότητα, να συνεχίσουν, έστω και προσωρινά τη θεραπεία με δική τους οικονομική επιβάρυνση, ακόμη και με χαμηλότερη δόση συντήρησης, προκειμένου να περιοριστεί η επανάκτηση του βάρους, μέχρι την επανέναρξη του προγράμματος αποζημίωσης, «το οποίο, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, αναμένεται να ξανατρέξει από τον Σεπτέμβριο».

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