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12.07.2026 09:20

Πάτρα: Φωτιά σε οχήματα σε πυλωτή πολυκατοικίας – Κινδύνεψαν ένοικοι (Video)

12.07.2026 09:20
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Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν, στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής, στην Πάτρα, όταν ξέσπασε φωτιά σε οχήματα που ήταν σταθμευμένα στην πυλωτή πολυκατοικίας, στην οδό Ηλείας, κοντά στην πλατεία Ομονοίας.

Σύμφωνα με το tempo24.gr, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δίκυκλο και γρήγορα επεκτάθηκε σε δύο αυτοκίνητα.

Οι πυκνοί καπνοί κάλυψαν το κτίριο, αναγκάζοντας τους ενοίκους να εγκαταλείψουν τα διαμερίσματά τους.

Η Πυροσβεστική έθεσε άμεσα τη φωτιά υπό έλεγχο, απεγκλωβίζοντας δύο ηλικιωμένους και έναν ασθενή.

Οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε εμπρησμό.

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