Πάτρα: Φωτιά σε οχήματα σε πυλωτή πολυκατοικίας – Κινδύνεψαν ένοικοι (Video)

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Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν, στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής, στην Πάτρα, όταν ξέσπασε φωτιά σε οχήματα που ήταν σταθμευμένα στην πυλωτή πολυκατοικίας, στην οδό Ηλείας, κοντά στην πλατεία Ομονοίας.
Σύμφωνα με το tempo24.gr, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δίκυκλο και γρήγορα επεκτάθηκε σε δύο αυτοκίνητα.
Οι πυκνοί καπνοί κάλυψαν το κτίριο, αναγκάζοντας τους ενοίκους να εγκαταλείψουν τα διαμερίσματά τους.
Η Πυροσβεστική έθεσε άμεσα τη φωτιά υπό έλεγχο, απεγκλωβίζοντας δύο ηλικιωμένους και έναν ασθενή.
Οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε εμπρησμό.
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