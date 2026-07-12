Γκ. Χαρδούβελης: Μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις μονόδρομος για να ανακτήσει η Ευρωζώνη την ανταγωνιστικότητά της

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Την ανάγκη επιτάχυνσης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και ενίσχυσης των επενδύσεων σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας προκειμένου η Ευρωζώνη να ανακτήσει την αναπτυξιακή της δυναμική και να περιορίσει το χάσμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες ανέδειξε ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας, Γκίκας Χαρδούβελης, μιλώντας στο 30ό Ετήσιο Συνέδριο του Economist.

Συμμετέχοντας σε συζήτηση με τον οικονομολόγο και πρώην μέλος του Γερμανικού Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, Peter Bofinger, ο κ. Χαρδούβελης υποστήριξε ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές διαρθρωτικές προκλήσεις, οι οποίες επηρεάζουν την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα και τις μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές της προοπτικές.

Όπως επισήμανε, η παραγωγικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας εξακολουθεί να υπολείπεται εκείνης των ΗΠΑ, ενώ η δημογραφική γήρανση περιορίζει το διαθέσιμο εργατικό δυναμικό και αυξάνει τις πιέσεις τόσο στα δημόσια οικονομικά όσο και στα ασφαλιστικά συστήματα.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Εθνικής Τράπεζας, το πρόβλημα της Ευρώπης δεν αφορά το συνολικό ύψος των επενδύσεων, αλλά κυρίως την κατανομή τους. Όπως ανέφερε, απαιτείται σημαντικά μεγαλύτερη διοχέτευση κεφαλαίων προς τις ψηφιακές τεχνολογίες, την καινοτομία, την τεχνητή νοημοσύνη και τις σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές, οι οποίες αποτελούν βασικούς μοχλούς αύξησης της παραγωγικότητας.

Αναφερόμενος στη δημοσιονομική εικόνα της Ευρωζώνης, σημείωσε ότι, παρά το γεγονός πως το συνολικό δημόσιο χρέος παραμένει διαχειρίσιμο συγκριτικά με άλλες μεγάλες οικονομίες, τα υψηλά επίπεδα χρέους που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ορισμένα κράτη-μέλη περιορίζουν τα περιθώρια για νέες δημόσιες επενδύσεις. Για τον λόγο αυτό, υποστήριξε ότι απαιτούνται βαθύτερες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, μεγαλύτερη οικονομική ολοκλήρωση και καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων.

Ο κ. Χαρδούβελης αναφέρθηκε ακόμη στις προτάσεις που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις των Μάριο Ντράγκι και Ενρίκο Λέτα, υπογραμμίζοντας ότι η περαιτέρω εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Όπως σημείωσε, ο κατακερματισμός των αγορών προϊόντων και υπηρεσιών δημιουργεί εμπόδια που λειτουργούν ουσιαστικά ως εσωτερικοί δασμοί, περιορίζοντας τις επενδυτικές ευκαιρίες και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, τάχθηκε υπέρ της απλοποίησης και εναρμόνισης των ρυθμιστικών πλαισίων, της μείωσης του διοικητικού κόστους για τις επιχειρήσεις και της εφαρμογής κοινών ευρωπαϊκών βιομηχανικών πολιτικών που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη μεγαλύτερων και πιο ανταγωνιστικών επιχειρηματικών σχημάτων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ανάγκη ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς κεφαλαίων. Όπως επισήμανε, η πρωτοβουλία για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (Savings and Investments Union – SIU) μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για τη διοχέτευση του υψηλού επιπέδου αποταμιεύσεων των Ευρωπαίων στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και των παραγωγικών επενδύσεων, ενισχύοντας τη δυνατότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας να ανταγωνιστεί τις υπόλοιπες μεγάλες αγορές.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη καλείται να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις τόσο στα συνταξιοδοτικά συστήματα όσο και στις αγορές εργασίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού μεταξύ των κρατών-μελών. Εξίσου σημαντικές χαρακτήρισε τις επενδύσεις στην κοινή άμυνα, στην καινοτομία και στις αλυσίδες εφοδιασμού κρίσιμων πρώτων υλών, οι οποίες, όπως είπε, συνδέονται άμεσα με τον στόχο της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ταχύτερες διαδικασίες λήψης αποφάσεων, επισημαίνοντας πως η αποτελεσματικότερη λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμών αποτελεί βασική προϋπόθεση ώστε η Ευρώπη να ανταποκριθεί στις γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας.

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