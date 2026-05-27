Στο Αυτόφωρο ο πρώην παίκτης του Survivor Κώστας Παπαδόπουλος – Κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε 14χρονο (Video)

Συνελήφθη για ξυλοδαρμό ο πρώην παίκτης του Survivor, Κώστας Παπαδόπουλος, καθώς κατηγορείται ότι χτύπησε στο κεφάλι 14χρονο, χρησιμοποιώντας τα κλειδιά του ως σιδηρογροθιά, ενώ στη συνέχεια, τον έκλεισε στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου του.

Από την πλευρά του, ο παίκτης του Survivor υποστηρίζει ότι δεν χτύπησε τον ανήλικο, αλλά ότι εκείνος έπεσε και χτύπησε μόνος του όταν ο ίδιος το κυνήγησε μετά από κλοπή που είχε διαπράξει στο κατάστημά του.

«Το Σάββατο μια ομάδα ανηλίκων μπήκε στο κατάστημα που διατηρεί ο Κώστας Παπαδόπουλος με σκοπό να κάνουν κλοπή ή διάρρηξη, ενώ στη συνέχεια επιχείρησαν το ίδιο στο διπλανό κατάστημα της μητέρας του παίκτη όπου έκαναν κλοπή και κατόπιν, μπήκαν στο ζαχαροπλαστείο αρπάζοντας το κινητό μιας υπαλλήλου. Ο Κώστας Παπαδόπουλος τους καταδίωξε και κατά τη διάρκεια της καταδίωξης το νεαρό παιδί έπεσε και χτύπησε, σύμφωνα με τον παίκτη. Ο 14χρονος από την πλευρά του υποστηρίζει ότι έφαγε μπουνιά στη μούρη ενώ ο Παπαδόπουλος κρατούσε τα κλειδιά του με αποτέλεσμα να του ανοίξει το πρόσωπο. Την ώρα που πήγε να τον πιάσει, έπεσε το παιδί και χτύπησε, υποστηρίζει ο παίκτης. Στη συνέχεια, κράτησε το παιδί στο αυτοκίνητό του ώστε να τον παραδώσει στην αστυνομία. Ο 14χρονος καταγγέλλει ότι τον κράτησε με τη βία μέσα στο αυτοκίνητό του» ανέφερε, ο Τάσος Τεργιάκης, μεταφέροντας το ρεπορτάζ, στην εκπομπή Πρωινό.

«Τον έβαλα στο αμάξι για να τον πάω στην Ασφάλεια» λέει ο Κώστας Παπαδόπουλος

«Ήταν Ρομά. Μέσα σε 24 ώρες μπήκαν τρεις φορές στο μαγαζί μου. Την τρίτη φορά πήραν το κινητό της πωλήτριας, την προηγούμενη μέρα είχαν πάρει την τσάντα της μαμάς μου. Εγώ ήξερα τη διαδρομή που κάνουν και έτρεξα με το αυτοκίνητο και τους έπιασα στα 100-200 μέτρα πιο κάτω. Εγώ δεν τον χτύπησα! Όταν έτρεξα να τους πιάσω, ήταν πέντε αυτοί κι εγώ μόνος μου, έπεσε αυτός κάτω μόνος τους. Εγώ τον ακινητοποίησα, δεν τρέχω γρήγορα. Το κινητό ήταν μπροστά του. Έπεσε κάτω και εγώ τον ακινητοποίησα για να πάρω το κινητό που ήταν μπροστά του. Εγώ όπως ήταν τον πήρα και τον έβαλα στο αυτοκίνητο για να τον πάω στην ασφάλεια. Το χτύπημα στο κεφάλι του ήταν από την πτώση και όχι από μένα. Η ιατρική γνωμάτευση δεν αναφέρει μώλωπες. Είχαν πάρει την τσάντα της μαμάς την προηγούμενη μέρα, την Κυριακή έκλεψαν το κινητό της κοπέλας από το μαγαζί. Ήξερα ποιοι είναι, τη διαδρομή που ακολουθούν και τους έπιασα εκεί. Την προηγούμενη μέρα είχα βρει την τσάντα της μάνας μου πεταμένη, τα χαρτιά της, τις κάρτες κτλ. Όταν έτρεξα να τους πιάσω ήταν πέντε, έπεσε κι εγώ τον ακινητοποίησα. Το κινητό της κοπέλας που είχαν κλέψει ήταν μπροστά του. Τον έβαλα στο αμάξι για να τον πάω στην Ασφάλεια. Αυτός ο 14χρονος έχει βαρύ ποινικό μητρώο, δύο σελίδες. Είναι σεσημασμένος» υποστήριξε ο Κώστας Παπαδόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα.

