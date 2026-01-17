Πυροβολισμοί κοντά στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας – Πληροφορίες για τραυματίες

Πυροβολισμοί έπεσαν, γύρω στις 3:30 το μεσημέρι του Σαββάτου (17/1), έξω από ξενοδοχείο που βρίσκεται κοντά στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για συμπλοκή, ενώ υπάρχουν αναφορές και για τραυματίες.

Το σημείο έχει αποκλειστεί και στο κέντρο της Λάρνακας βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με το philenews, που επικαλείται αστυνομικές πηγές, στο σημείο εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος.

