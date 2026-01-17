search
17.01.2026 17:00

Πυροβολισμοί κοντά στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας – Πληροφορίες για τραυματίες

17.01.2026 17:00
larnaka

Πυροβολισμοί έπεσαν, γύρω στις 3:30 το μεσημέρι του Σαββάτου (17/1), έξω από ξενοδοχείο που βρίσκεται κοντά στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για συμπλοκή, ενώ υπάρχουν αναφορές και για τραυματίες.

Το σημείο έχει αποκλειστεί και στο κέντρο της Λάρνακας βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με το philenews, που επικαλείται αστυνομικές πηγές, στο σημείο εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος.

Τραμπ: Προσκάλεσε τον Ερντογάν στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα

Σοκ στην Κωνσταντινούπολη: 15χρονος σκότωσε 17χρονο έξω από καφετέρια (Video)

ΗΠΑ: Ο Μάσκ διεκδικεί «αθέμιτα κέρδη» 134 δισεκατομμυρίων δολαρίων από OpenAI και Microsoft

christidis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρηστίδης: «Για το ΠΑΣΟΚ, ο πολιτικός αντίπαλος ήταν και παραμένει η ΝΔ»

astunomia_kupros
ΚΟΣΜΟΣ

Λάρνακα: Η στιγμή της άγριας συμπλοκής με πυροβολισμούς στο κέντρο της πόλης (Video)

kakokairia xioni 654- new
ΕΛΛΑΔΑ

Τσατραφύλλιας: «Πράγματι, λίγα χιόνια στην Ελλάδα και αυτό δεν είναι τυχαίο…»

farmako-new
ΥΓΕΙΑ

Προειδοποιήσεις λοιμωξιολόγων μετά την απόσυρση αντιβιοτικού: «Σημαντικό θεραπευτικό κενό»

6813394 (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Σήμερα η τελετή έναρξης του Καρναβαλιού (Video/Photos)

tsixlakidis pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήσεων συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ – Τα βρόντηξε και ο γραμματέας της Νομαρχιακής Ημαθίας

giannis 88- new
REAL ESTATE

Από το Μπρούκλιν στου Ρέντη: Πώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα αδέλφια του χτίζουν αυτοκρατορία στο real estate

mornos_nero
ΕΛΛΑΔΑ

Το νερό… επιστρέφει στον Μόρνο: Ανάκαμψη για τα υδατικά αποθέματα τις πρώτες 15 μέρες του 2026

fotilas peletidis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πώς θα ξεβρακώσεις τον Πελετίδη»: Αδιανόητες εκφράσεις Φωτήλα, οι χυδαίες «οδηγίες» στον Σβόλη - Η απάντηση του δημάρχου Πατρέων (Video)

kimoulis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Κιμούλης: «Σε αυτή τη ζωή δεν έχουμε έρθει για να είμαστε ευτυχισμένοι» (Video)

christidis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρηστίδης: «Για το ΠΑΣΟΚ, ο πολιτικός αντίπαλος ήταν και παραμένει η ΝΔ»

astunomia_kupros
ΚΟΣΜΟΣ

Λάρνακα: Η στιγμή της άγριας συμπλοκής με πυροβολισμούς στο κέντρο της πόλης (Video)

kakokairia xioni 654- new
ΕΛΛΑΔΑ

Τσατραφύλλιας: «Πράγματι, λίγα χιόνια στην Ελλάδα και αυτό δεν είναι τυχαίο…»

