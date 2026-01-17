Τραμπ: Προσκάλεσε τον Ερντογάν στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προσκάλεσε τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να γίνει μέλος του «Συμβουλίου Ειρήνης», το οποίο θα εποπτεύει την προσωρινή διακυβέρνηση της Γάζας, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο η τουρκική προεδρία.

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ έστειλε επιστολή με την οποία προσκαλεί τον πρόεδρο Ερντογάν να γίνει ιδρυτικό μέλος του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα», ανέφερε το γραφείο του Ερντογάν.

Παράλληλα ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, Μπαντρ Αμπντελάτι δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου πως εξετάζει την πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ προς τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι να συμμετάσχει στο λεγόμενο “Συμβούλιο Ειρήνης” για τη Γάζα.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την Παρασκευή ορισμένα μέλη του Συμβουλίου Ειρήνης, στο οποίο θα προεδρεύει ο Τραμπ.

Ανάμεσά τους είναι ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, καθώς και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ, ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Την ίδια ώρα, η Αίγυπτος εξετάζει μια πρόσκληση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς τον Αιγύπτιο ομόλογό του Άμπντελ Φατάχ αλ Σίσι να συμμετάσχει στο επονομαζόμεν «Συμβούλιο της Ειρήνης» για τη Γάζα, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου.

