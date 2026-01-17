ΗΠΑ: Ο Μάσκ διεκδικεί «αθέμιτα κέρδη» 134 δισεκατομμυρίων δολαρίων από OpenAI και Microsoft

Ο Ίλον Μασκ διεκδικεί περισσότερα από 134 δισ. δολάρια (περίπου 115,45 δισ. ευρώ) από την OpenAI και τη Microsoft υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «αθέμιτα κέρδη» που εισπράχθηκαν από την αρχική υποστήριξή του στη νεοφυή επιχείρηση της τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με την κατάθεση ενός δικογράφου που έγινε στις 16 Ιανουαρίου.

Η OpenAI κέρδισε μεταξύ 65,5 δισ. δολαρίων (περίπου 56,43 δισεκατομμύρια ευρώ) και 109,4 δισ. δολαρίων (περίπου 94,26 δισεκατομμύρια ευρώ) από τις συνεισφορές του Μασκ από τη συμμετοχή του στην ίδρυση της OpenAI από το 2015, ενώ η Microsoft κέρδισε μεταξύ 13,3 δισ. δολαρίων (περίπου 11,46 δισ. ευρώ ) και 25,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 21,63 δισ. ευρώ) ανέφερε στο ίδιο δικαστικό έγγραφο ο Μασκ πριν από τη διεξαγωγή της δίκης κατά των δύο εταιριών.

