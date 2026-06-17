Λαμπερές παρουσίες στα Mad VMA – Δείτε ποιοι περπάτησαν στο κόκκινο χαλί (Photos)

Για 23η χρονιά επέστρεψαν τα MAD VMA, με πλήθος δημοφιλών προσώπων από τον καλλιτεχνικό χώρο να δίνουν το «παρών» και να περπατούν στο κόκκινο χαλί.

Ο θεσμός της μουσικής διοργανώνεται και φέτος στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do στο Φάληρο. Την παρουσίαση της βραδιάς συνεχίζει για ακόμη μία χρονιά ο Θέμης Γεωργαντάς, έχοντας στο πλευρό του τη Χρυσηίδα Γκαγκούτη.

Την έναρξη του event έχει αναλάβει ο μουσικός παραγωγός και DJ Αντώνης Δημητριάδης (AD1 MUSIC), ο οποίος δίνει τον ρυθμό του καλοκαιρινού πάρτι με ένα δυναμικό DJ set, ενώ μαζί του εμφανίζεται και η Athena Manoukian.

Η φετινή διοργάνωση κινείται σε έντονο καλοκαιρινό ύφος, με όλα τα βραβεία να αντλούν έμπνευση από το ελληνικό καλοκαίρι. Με το concept «Summer in Greece», τα MAD Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ επιχειρούν να μεταφέρουν το φως, τη χαλαρότητα και την ενέργεια των καλοκαιρινών στιγμών.

Στη σκηνή του θεσμού αναμένεται να εμφανιστούν, μεταξύ άλλων, οι: Akylas, Anastasia, APON, Ellize, FY, Lila, Manos, Marseaux, Rack, Marina Satti, Ανδρομάχη, Άντζελα Δημητρίου, Ρία Ελληνίδου, Τζένη Κατσίγιαννη, Κατερίνα Λιόλιου, Έλενα Παπαρίζου, Αντώνης Ρέμος, Μαρίνα Σπανού, Θοδωρής Φέρρης, Ελένη Φουρέιρα, καθώς και η νικήτρια της φετινής Eurovision, Dara.

Στο κόκκινο χαλί βρέθηκαν ήδη αρκετοί καλεσμένοι, ανάμεσά τους η Μαρίνα Σπανού, η Antigoni Buxton, ο FY μαζί με τη σύζυγό του Αλεξία Κεφαλά, η Έλενα Τσαγκρινοού, η Χριστίνα Μπόμπα, η Κόνι Μεταξά κ.ά..

Διαβάστε επίσης:

Akylas και Ferto στη σκηνή των Mad VMA – Η… μίνι αλλαγή στους στίχους (Video)

Κέιτ Μίντλετον: Απαστράπτουσα, με elegant λουκ, στο Royal Ascot, μετά από δύο χρόνια απουσίας (Photos/Video)

Σταύρος Φλώρος: Νέα χειρουργεία και επιπλοκές – «Προκλήθηκε αιμορραγία που του δημιουργούσε αφόρητο πόνο», αποκάλυψε ο πατέρας του (Video)











