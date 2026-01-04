Βενεζουέλα: Οι έξι λόγοι που ο Τραμπ ήθελε το… κεφάλι του Μαδούρο

Η διά της βίας απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο από τη θέση του προέδρου της Βενεζουέλας αποτελούσε σχέδιο των ΗΠΑ ήδη από την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Όπως αποκάλυψε ο πρώην Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, Τζον Μπόλτον, ο Τραμπ «ενδιαφερόταν για το πετρέλαιο της Βενεζουέλας», όμως η κυβέρνησή του τότε δεν κατάφερε να τον κρατήσει «ζεστό» στο ζήτημα. Παράλληλα, σημείωσε ότι στη δεύτερη θητεία του ο Τραμπ πείστηκε να προχωρήσει σε δράση, κυρίως λόγω της επιμονής του Μάρκο Ρούμπιο και των πολιτικών οφελών που έβλεπε. Παράλληλα, σημείωσε ότι την περίοδο 2018-2019 η αντιπολίτευση στη Βενεζουέλα θεωρούσε πως η οικονομική πίεση θα αρκούσε για να διασπαστεί το καθεστώς Μαδούρο.

Από την πλευρά του, ο ιστοχώρος Axios παρουσίασε έξι λόγους για τους οποίους ο Τραμπ ήθελε το… κεφάλι του Μαδούρο:

Για τον Λευκό Οίκο, ο Μαδούρο ήταν πηγή προβλημάτων που ξεπερνούσαν τη Βενεζουέλα. Οι αξιωματούχοι τον θεωρούσαν κακό, που ενίσχυε άλλους κακούς. Η Βενεζουέλα, μαζί με την Κούβα και τη Νικαράγουα, θεωρούνται από τη διοίκηση Τραμπ βασικοί παίκτες του «άξονα του σοσιαλισμού», με την Κολομβία επίσης υπό παρακολούθηση. Τον προηγούμενο μήνα, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι ο Κολομβιανός Πρόεδρος Γουστάβο Πετρό πρέπει να «προσέχει» για την κοκαΐνη που ρέει προς τις ΗΠΑ. Η κυβέρνηση δεν έκρυψε ότι η αντιπαράθεσή της με το σοσιαλιστικό καθεστώς του Μαδούρο ήταν τόσο ιδεολογική όσο και για τα ναρκωτικά. Οι ΗΠΑ κατηγορούν – χωρίς, πάντως, να προβάλλουν πειστικά στοιχεία – τη Βενεζουέλα για κρατικά υποστηριζόμενη διακίνηση ναρκωτικών, με στήριξη σε διαβόητες συμμορίες, όπως οι Tren de Aragua και το Καρτέλ Σιναλόα. Ο Τραμπ επίσης κατηγόρησε τον Μαδούρο ότι έστελνε σκόπιμα μέλη αυτών των ομάδων στις ΗΠΑ. Η αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών κατέληξε πέρυσι σε εμπιστευτικό υπόμνημα ότι ο Μαδούρο δεν ελέγχει πραγματικά τους Tren de Aragua, γεγονός που εξόργισε κάποιους στην κυβέρνηση Τραμπ, αλλά η κατηγορία εναντίον του περιγράφει τις υποτιθέμενες συνδέσεις του με τη διακίνηση ναρκωτικών. Η καταπολέμηση των ναρκωτικών ήταν ο επίσημος λόγος για μια σειρά επιθέσεων των ΗΠΑ κατά σκαφών τους τελευταίους μήνες. Η χρηματική αμοιβή για τον Μαδούρο συνδέθηκε επίσης με τις κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών. Ο Τραμπ έχει υποστηρίξει ότι η Βενεζουέλα, που διαθέτει τα μεγαλύτερα γνωστά αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο, είχε «κλέψει» αμερικανικό πετρέλαιο, επικαλούμενος την κατάσχεση εξοπλισμού μετά την εθνικοποίηση του πετρελαίου της Βενεζουέλας. Το Σάββατο, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα αποκαταστήσουν τις υποδομές πετρελαίου της Βενεζουέλας και θα αποζημιώσουν τις αμερικανικές εταιρείες που υπέστησαν ζημία από τις κατασχέσεις. Η οικονομική κατάρρευση οδήγησε σε μαζική έξοδο, με 8 εκατομμύρια Βενεζουελάνους να φύγουν τα τελευταία δέκα χρόνια – η «μεγαλύτερη μαζική μετανάστευση στην πρόσφατη ιστορία αυτής της ημισφαίρου», σύμφωνα με το Atlantic Council. Αυτό έκανε τα προβλήματα της Βενεζουέλας και πρόβλημα των ΗΠΑ, ιδιαίτερα όταν ο Πρόεδρος Τραμπ επέστρεψε στην εξουσία το 2025, αποφασισμένος να περιορίσει την εισροή μεταναστών στις ΗΠΑ. Τα τεράστια αποθέματα χρυσού της Βενεζουέλας βοήθησαν τη χώρα να αντέξει την πίεση των ΗΠΑ για πολλά χρόνια, σύμφωνα με τις κατηγορίες των ΗΠΑ. Ο χρυσός, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αγορά όπλων, καυσίμων ή μετρητών, φέρεται να έχει χρησιμοποιηθεί ως βασικό εργαλείο για την παράκαμψη κυρώσεων. Η Βενεζουέλα είναι σύμμαχος πολλών αντιπάλων των ΗΠΑ. Κάποιοι υποστηρικτές της ενέργειας Τραμπ την παρουσίασαν ως προειδοποίηση προς ξένες δυνάμεις να μείνουν εκτός της ημισφαίρου. Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής πετρελαίου της Βενεζουέλας και έχει καταδικάσει τις αμερικανικές επεμβάσεις στη χώρα. Το Ιράν και η Χεζμπολάχ, έχουν συνδέσει τα όπλα τους με τη Βενεζουέλα υπό τη σημαία του «Άξονα Ενότητας» Η Ρωσία και η Βενεζουέλα έχουν επίσης μακροχρόνια συνεργασία.

