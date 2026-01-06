search
ΤΡΙΤΗ 06.01.2026 21:03
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.01.2026 19:36

Μίνι… εκβιασμός Τραμπ στους Ρεπουμπλικανούς: «Αν δεν κερδίσουμε τις ενδιάμεσες εκλογές, θα με παραπέμψουν»

06.01.2026 19:36
trump 665- new

Πίεση στους Ρεπουμπλικανούς από τον Ντόναλντ Τραμπ, για να κερδίσουν τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026, διαφορετικά, όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, οι Δημοκρατικοί θα ξεκινήσουν διαδικασία παραπομπής σε βάρος του.

«Αν δεν κερδίσουμε τις ενδιάμεσες εκλογές… θα βρουν έναν λόγο να με παραπέμψουν», δήλωσε ο Τραμπ αναφερόμενος στους Δημοκρατικούς. «Εμείς δεν τους παραπέμπουμε, ξέρετε γιατί; Γιατί είναι πιο σκληροί από εμάς. Θα έπρεπε να είχαμε παραπέμψει τον Τζο Μπάιντεν για εκατό διαφορετικά πράγματα. Είναι σκληροί και έξυπνοι, αλλά ευτυχώς για εσάς έχουν απαίσια πολιτική», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προέβη και πάλι σε αρκετά αβάσιμα σχόλια ότι οι εκλογές στις ΗΠΑ είναι «στημένες» ή «διαβλητές», ενώ επανέλαβε τον ψευδή ισχυρισμό του ότι οι εκλογές του 2020 ήταν «νοθευμένες» — ισχυρισμός που αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα ενόψει της πέμπτης επετείου της εξέγερσης της 6ης Ιανουαρίου και την εισβολή των υποστηρικτών του στο Καπιτώλιο.

Αναφερόμενος στη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του προέδρου της Νικολάς Μαδούρο, ο Τραμπ χαρακτήρισε τα πλήγματα στο Καράκας «καταπληκτικά» και «ιδιοφυή».

«Ήταν καταπληκτικό. Και σκεφτείτε το: από εμάς δεν σκοτώθηκε κανείς. Και από την άλλη πλευρά, σκοτώθηκαν πολλοί άνθρωποι», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στον μεγάλο αριθμό Κουβανών που σκοτώθηκαν στις επιθέσεις. «Ήξεραν ότι ερχόμαστε και ήταν προστατευμένοι, ενώ οι δικοί μας δεν ήταν. Ξέρετε, οι δικοί μας πηδάνε από ελικόπτερα… ήταν τόσο ιδιοφυές».

Διαβάστε επίσης:

Συμμαχία των Προθύμων: Τι προβλέπει το σχέδιο ανακοινωθέντος – Δεσμευτικές ρήτρες στις εγγυήσεις για την ασφάλεια της Ουκρανίας

Μαρία Κορίνα Ματσάδο: Ζητά εκλογές και πλέκει το εγκώμιο του Τραμπ – Στην Ντέλσι Ροντρίγκεζ «στρέφεται» ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Στο έλεος του χιονιά η κεντρική Ευρώπη: Μπλόκαραν οι μεταφορές σε Βρετανία, Γαλλία, Ολλανδία και Ουγγαρία (Photos/Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
GULER
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Να καταθέσουν τα όπλα όλες οι κουρδικές ένοπλες ομάδες ζητά ο Γκιουλέρ

fotia kissamos xania – new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε χωριό της Κισσάμου στα Χανιά – Ισχυροί άνεμοι στην περιοχή, μάχη να μη φτάσουν σε σπίτια οι φλόγες (Video)

iran diadiloseis 887- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Βράζει» το Ιράν από τις διαδηλώσεις: Στους δρόμους παραμένουν οι Ιρανοί, παρά την άγρια καταστολή (Video)

PATRAaPOLOFIA1
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή πήραν οι 3 συλληφθέντες για τον θάνατο του 30χρονου

mitsotakis_paris_ukraine_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στη «Συμμαχία των Προθύμων»: Δεν θα στείλουμε στρατό στην Ουκρανία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
agrotes2-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλήσεις από 500 ευρώ θα κόβει η ΕΛΑΣ σε όσους κλείνουν δρόμους και υποδομές – Η απάντηση της κυβέρνησης στα μπλόκα  

papadakis-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Ο μοιραίος αριθμός

foroi epixeiriseis tax
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικό διαζύγιο: Τι αλλάζει φέτος με τις χωριστές δηλώσεις και ποιοι πρέπει να προσέξουν

oil-venezuela-234
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Πώς εξηγείται το παράδοξο «πολύ πετρέλαιο, φτωχή χώρα» - Απομόνωση, κυρώσεις και γεωπολιτικά παιχνίδια 

ksiroi-karpoi-new
ΥΓΕΙΑ

Διατροφή: 7 ξηροί καρποί με περισσότερο σίδηρο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 06.01.2026 21:02
GULER
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Να καταθέσουν τα όπλα όλες οι κουρδικές ένοπλες ομάδες ζητά ο Γκιουλέρ

fotia kissamos xania – new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε χωριό της Κισσάμου στα Χανιά – Ισχυροί άνεμοι στην περιοχή, μάχη να μη φτάσουν σε σπίτια οι φλόγες (Video)

iran diadiloseis 887- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Βράζει» το Ιράν από τις διαδηλώσεις: Στους δρόμους παραμένουν οι Ιρανοί, παρά την άγρια καταστολή (Video)

1 / 3