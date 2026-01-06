Μίνι… εκβιασμός Τραμπ στους Ρεπουμπλικανούς: «Αν δεν κερδίσουμε τις ενδιάμεσες εκλογές, θα με παραπέμψουν»

Πίεση στους Ρεπουμπλικανούς από τον Ντόναλντ Τραμπ, για να κερδίσουν τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026, διαφορετικά, όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, οι Δημοκρατικοί θα ξεκινήσουν διαδικασία παραπομπής σε βάρος του.

«Αν δεν κερδίσουμε τις ενδιάμεσες εκλογές… θα βρουν έναν λόγο να με παραπέμψουν», δήλωσε ο Τραμπ αναφερόμενος στους Δημοκρατικούς. «Εμείς δεν τους παραπέμπουμε, ξέρετε γιατί; Γιατί είναι πιο σκληροί από εμάς. Θα έπρεπε να είχαμε παραπέμψει τον Τζο Μπάιντεν για εκατό διαφορετικά πράγματα. Είναι σκληροί και έξυπνοι, αλλά ευτυχώς για εσάς έχουν απαίσια πολιτική», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών.

JUST IN: Trump tells House Republicans if they lose midterms, Democrats will 'impeach' him pic.twitter.com/zImPDf6eGH — Mindset Haven (@MindsetHaven) January 6, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος προέβη και πάλι σε αρκετά αβάσιμα σχόλια ότι οι εκλογές στις ΗΠΑ είναι «στημένες» ή «διαβλητές», ενώ επανέλαβε τον ψευδή ισχυρισμό του ότι οι εκλογές του 2020 ήταν «νοθευμένες» — ισχυρισμός που αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα ενόψει της πέμπτης επετείου της εξέγερσης της 6ης Ιανουαρίου και την εισβολή των υποστηρικτών του στο Καπιτώλιο.

Αναφερόμενος στη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του προέδρου της Νικολάς Μαδούρο, ο Τραμπ χαρακτήρισε τα πλήγματα στο Καράκας «καταπληκτικά» και «ιδιοφυή».

«Ήταν καταπληκτικό. Και σκεφτείτε το: από εμάς δεν σκοτώθηκε κανείς. Και από την άλλη πλευρά, σκοτώθηκαν πολλοί άνθρωποι», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στον μεγάλο αριθμό Κουβανών που σκοτώθηκαν στις επιθέσεις. «Ήξεραν ότι ερχόμαστε και ήταν προστατευμένοι, ενώ οι δικοί μας δεν ήταν. Ξέρετε, οι δικοί μας πηδάνε από ελικόπτερα… ήταν τόσο ιδιοφυές».

