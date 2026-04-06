Βαρτζόπουλος: Διώκομαι γιατί μετέφερα το δίκαιο αίτημα πολίτη 

Ερώτημα υποστηρίζει ότι υπέβαλε και όχι αίτημα ο βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, που είναι ένας από τους εμπλεκόμενους στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος που ζήτησε την εκ των υστέρων τακτοποίηση αίτησης παραγωγού, επιμένει ότι δεν έκανε κάποια παρνομία.

«Με ένα πολύ σύντομο γραπτό μήνυμα έθεσα στον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ το απόλυτα εύλογο θέμα ενός μικρού κτηνοτρόφου από την περιφέρεια μου σημειώνοντας την διαθεσιμότητα οιωνδήποτε απαραίτητων εγγράφων, που θα βοηθούσαν. Στο τέλος ερώτησα, εάν τούτο είναι δυνατόν, να γίνει, και μάλιστα βάζοντας – για να δώσω έμφαση – ΔΥΟ ερωτηματικά ( «Γίνεται;;»). Είναι προφανές, ότι ουδέποτε εζήτησα, πολλώ δε μάλλον ουδέποτε προέτρεψα σε οιαδήποτε παραβίαση οιουδήποτε νόμου!», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι το αίτημα του παραγωγού δεν ήταν παράνομο. «Από την απλή ανάγνωση του γραπτού μηνύματος, που απέστειλα, γίνεται σαφές, ότι διατυπώνω απλώς ένα ερώτημα , που δεν αντίκειται στον πυρήνα των καθηκόντων του βουλευτού. Όπως είναι και από την ανάγνωση της δικογραφίας απολύτως σαφές η περίπτωση του αμέσως ενδιαφερόμενου δεν αφορά καμμία παράνομη πράξη, καμμία πράξη που ζημίωσε έστω και κατ´ ελάχιστον τον εθνικό και ενωσιακό προϋπολογισμό», συμπληρώνει.

«Η δική μου αντίληψη για τον ρόλο μου ως βουλευτού είναι, να ίσταμαι ανά πάσα στιγμή αρωγός και συμπαραστάτης σε κάθε δίκαιο, εύλογο αίτημα και πρόβλημα κάθε συμπολίτη μου, ιδίως αυτών που δεν μπορούν, ταλαιπωρούνται και υποφέρουν. Και πολύ φοβούμαι, ότι δυστυχώς για αυτό διώκομαι τώρα. Είμαι βέβαιος ότι σύντομα θα αποκατασταθεί πλήρως η αλήθεια. Συνεχίζω, με καθαρή συνείδηση, να υπηρετώ τον τόπο μας και τους πολίτες της Β’ Θεσσαλονίκης», καταλήγει.

