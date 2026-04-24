Ηλιόλουστος και πολυτελής: Πού θα γίνει ο γάμος της Dua Lipa και του Callum Turner;

Ο γάμος της χρονιάς – όπως χαρακτηρίζει το περιοδικό Elle τον επικείμενο γάμο της Dua Lipa με τον Κάλουμ Τέρνερ – θα γίνει στη Σικελία.

Μάλιστα, φημολογείται ότι θα γίνει σε ένα πολυτελές πεντάστερο ξενοδοχείο στο οποίο συχνάζουν μέλη της βασιλικής οικογένειας. Μόλις δέκα λεπτά από την πρωτεύουσα της Σικελίας, το Παλέρμο, η Villa Igiea είναι ένα παραθαλάσσιο ακίνητο 121 ετών, δίπλα στη μαρίνα της Acquasanta, το οποίο άνοιξε το 2021, αφού αγοράστηκε και ανακαινίστηκε σε ένα project πολλών εκατομμυρίων από την Rocco Forte Hotels.

Tο ζευγάρι επισκέφθηκε το Παλέρμο το περασμένο καλοκαίρι και λέγεται ότι ερωτεύτηκε την πόλη. Η Lipa μοιράστηκε φωτογραφίες να απολαμβάνει κανόλι, να παίζει χαρτιά έξω από καφετέριες και να χαλαρώνει σε πλακόστρωτα δρομάκια.

Σύμφωνα με τον Patrick Lanzino, τον διευθυντή του μπαρ Coletti όπου σταμάτησε το διάσημο ζευγάρι, φαινόνταν πολύ χαρούμενοι. «Εκείνη ήπιε αναψυκτικό Campari, εκείνος ήπιε ένα Old Fashioned και έφαγαν ελιές παίζοντας χαρτιά», είπε στους Times. «Ήταν πολύ γλυκιά και έμοιαζαν με ένα κανονικό ζευγάρι. Μερικοί άνθρωποι της ζήτησαν μια φωτογραφία. Τη ρωτήσαμε αν την ενοχλούσε και είπε όχι, ήταν συνηθισμένη — δεν ήταν πρόβλημα».

Είναι αδύνατο να υπερεκτιμηθεί η τοπική σημασία και η πλούσια ιστορία αυτού του παλατιού σε στιλ Art Nouveau, που αγοράστηκε το 1899 από τη δυναστεία Florio. Αρχικά σχεδιασμένο ως σανατόριο για την κόρη του Ignazio και της Franca Florio, η οποία ήταν άρρωστη, η Villa Igiea αργότερα μετατράπηκε σε ξενοδοχείο με επίκεντρο την ευεξία – το ξενοδοχείο πήρε το όνομά του από την Ελληνίδα θεά της υγείας, Υγιεία.

Με τους πολυεπίπεδους κήπους του και την αρχιτεκτονική με τους πυργίσκους, το ξενοδοχείο αποτελεί τοτέμ της Μπελ Επόκ, κυρίως επειδή πολύ γρήγορα έγινε στυλοβάτης των ανώτερων κλιμακίων της κοινωνίας – το 1907, ο Βασιλιάς Εδουάρδος Ζ΄, η Βασίλισσα Αλεξάνδρα, η Πριγκίπισσα Βικτώρια και η Τσαρίνα Μαρία Φεοντόροβνα αποβιβάστηκαν από το γιοτ Victoria & Albert για να γευματίσουν στη Villa Igiea. Μέχρι τη δεκαετία του 1950, το ξενοδοχείο ήταν δημοφιλές μεταξύ των σταρ του Χόλιγουντ, με τη Σοφία Λόρεν και τον Αλέν Ντελόν να είναι μεταξύ των πολυάριθμων επισκεπτών του.

Το ζευγάρι δεν έχει επιβεβαιώσει τις φήμες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το Παλέρμο δεν βουίζει με την προοπτική να κατέβουν στην πόλη αργότερα αυτό το καλοκαίρι.

Εν τω μεταξύ, η πιο μεγαλοπρεπής σουίτα του ξενοδοχείου, η Donna Franca, πιθανότατα θα είναι αυτή που θα χρησιμοποιηθεί για ένα διάσημο ζευγάρι που παντρεύεται. Επιπλωμένη με κλασικές αντίκες, διαθέτει ξεχωριστό σαλόνι, τραπεζαρία και γραφείο, καθώς και μια τεράστια βεράντα με θέα στη θάλασσα. Όπως και τα άλλα δωμάτια του ξενοδοχείου, είναι εξοπλισμένη με προϊόντα περιποίησης δέρματος Irene Forte – υπάρχει επίσης ένα σπα Irene Forte στις εγκαταστάσεις που προσφέρει καινοτόμες θεραπείες όπως μια «τελετουργία σώματος με ελαιόλαδο» και μια «θεραπεία τόνωσης γης και θάλασσας».

