ΔΕΥΤΕΡΑ 30.03.2026 16:25
Η Dua Lipa ενώνει τις δυνάμεις της με την A24 για το «Peaked»

Η βραβευμένη με Grammy ποπ σταρ Dua Lipa, προστίθεται στο δυναμικό της ταινίας «Peaked» της A24. Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Μόλι Γκόρντον (Molly Gordon), σε σενάριο που συνυπογράφει με την Άλι Λέβιταν (Allie Levitan).

Το «Peaked» ακολουθεί «δύο γυναίκες που υπήρξαν ο εφιάλτης των συμμαθητών τους στο λύκειο, καθώς επιχειρούν να αναβιώσουν τις παλιές μέρες της δόξας τους κατά τη διάρκεια του reunion για τα 10 χρόνια από την αποφοίτησή τους».

Το εντυπωσιακό καστ συμπληρώνουν οι Έμα Μάκι (Emma Mackey), Κόνορ Στόρι (Connor Storrie), Γκάμπι Γουίντεϊ (Gabby Windey), Λόρα Ντερν (Laura Dern), Σιμόν Άσλεϊ (Simone Ashley), Λέβον Χοκ (Levon Hawke), Έιμι Σεντάρις (Amy Sedaris), Άλεξ Κονσάνι (Alex Consani) και Εμίλ Γουάκιμ (Emil Wakim).

Η A24 χρηματοδοτεί το έργο και αναλαμβάνει μέρος της παραγωγής μαζί με την Γκόρντον, τον Ντέιβιντ Χινογιόσα (David Hinojosa) και τον Ζακ Νούτμαν (Zach Nutman), ενώ η Λέβιταν θα έχει ρόλο εκτελεστικής παραγωγού. Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν τον επόμενο μήνα.

Η Dua Lipa, η οποία έχει κερδίσει τρία Grammy και επτά Βραβεία Brit, έγινε παγκοσμίως γνωστή το 2017 με επιτυχίες όπως το «New Rules». Ακολούθησε το άλμπουμ «Future Nostalgia» το 2020 και το πιο πρόσφατο «Radical Optimism» το 2024.

Στη μεγάλη οθόνη, η διάσημη τραγουδίστρια εμφανίστηκε στην ταινία «Barbie» και έναν χρόνο αργότερα στο φιλμ «Argylle», στο πλευρό του Χένρι Καβίλ (Henry Cavill). Παράλληλα, έχει πραγματοποιήσει επιτυχημένες εμφανίσεις στο Saturday Night Live, τόσο ως οικοδέσποινα όσο και ως καλεσμένη, σύμφωνα με το Deadline.

