«The Boys of Dungeon Lane»: Νέο άλμπουμ για τον Paul McCartney – Το πιο εσωστρεφές έργο στην καριέρα του (Video)

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ (Paul McCartney) ανακοίνωσε το 18ο άλμπουμ του με τίτλο «The Boys of Dungeon Lane», ένα νοσταλγικό ταξίδι στις ρίζες του, από τους δρόμους του Λίβερπουλ μέχρι την ακτογραμμή του Σπικ, εκεί όπου πέρασε τα παιδικά του χρόνια.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου, ο δίσκος που περιλαμβάνει 14 τραγούδια και αναμένεται στις 29 Μαΐου περιγράφεται ως το πιο εσωστρεφές έργο της καριέρας του. Πρόκειται για μια «συλλογή από σπάνιες και αποκαλυπτικές ματιές σε αναμνήσεις που δεν έχουν μοιραστεί ποτέ ξανά, μαζί με νέα ρομαντικά τραγούδια», τα οποία πιθανότατα είναι γραμμένα για την τρίτη σύζυγό του, Νάνσι Σέβελ (Nancy Shevell) με την οποία παντρεύτηκε το 2011.

Η μουσική του άλμπουμ αναμένεται να καλύπτει όλο το φάσμα της πορείας του: από το ροκ ύφος των Wings και τις αρμονίες των Beatles, μέχρι τον χαρακτηριστικό ρυθμό του καλλιτέχνη μέσα από τραγούδια-ιστορίες. Οι στίχοι προσφέρουν μία «σπάνια ματιά» στην παιδική του ηλικία στο μεταπολεμικό Λίβερπουλ, την οικογένειά του και τις πρώτες του εμπειρίες με τον Τζορτζ Χάρισον (George Harrison) και τον Τζον Λένον (John Lennon), πριν ακόμα γεννηθεί το φαινόμενο των Beatles.

Το πρώτο τραγούδι με τίτλο «Days We Left Behind», κάνει αναφορά στην Dungeon Lane έναν στενό δρόμο του Σπικ πολύ κοντά στο σπίτι που μεγάλωσε ο ΜακΚάρτνεϊ και ο Χάρισον.

#PaulMcCartney has released a new single, “Days We Left Behind,” marking his first new music in five years:



• The track serves as a love letter to Liverpool and arrives alongside confirmation of his new album, “The Boys of Dungeon Lane,” due May 29



— Variety (@Variety) March 26, 2026

Ο κορυφαίος καλλιτέχνης το παρουσίασε σε πρώτη μετάδοση στο BBC Radio Merseyside, στέλνοντας το μήνυμα: «Θέλω οι κάτοικοι τoυ Merseyside να είναι οι πρώτοι που θα ακούσουν το νέο μου τραγούδι».

Σε δήλωσή του ο 83χρονος σταρ ανέφερε: «Αυτό το κομμάτι είναι γεμάτο αναμνήσεις για μένα. Ο τίτλος του άλμπουμ προέρχεται από έναν στίχο αυτού του τραγουδιού. Σκεφτόμουν ακριβώς αυτό: τις μέρες που άφησα πίσω μου. Συχνά αναρωτιέμαι αν γράφω μόνο για το παρελθόν, αλλά μετά σκέφτομαι για τι άλλο μπορείς να γράψεις;».

Και πρόσθεσε: «Είναι πολλές οι αναμνήσεις από το Λίβερπουλ. Περιλαμβάνει και ένα μέρος στη μέση για τον Τζον [Λένον] και την Forthlin Road, τον δρόμο όπου έμενα παλιά. Η Dungeon Lane βρίσκεται εκεί κοντά».

Το «The Boys of Dungeon Lane» είναι σε παραγωγή του Άντριου Βατ (Andrew Watt) και φέρει αποκλειστικά την υπογραφή του ΜακΚάρτνεϊ, ακολουθώντας τη φιλοσοφία του εμβληματικού σόλο ντεμπούτου του «McCartney» (1970) και του «McCartney II» (1980).

Η συνεργασία τους ξεκίνησε από μια συνάντηση για τσάι πριν από πέντε χρόνια. Εκεί, ο ΜακΚάρτνεϊ ανακάλυψε μια συγχορδία, η οποία αποτέλεσε τη βάση για το εναρκτήριο κομμάτι του άλμπουμ, «As You Lie There».

Οι ηχογραφήσεις διήρκησαν πέντε χρόνια και έγιναν ανάμεσα σε περιοδείες του σταρ, σε στούντιο του Λος Άντζελες και στο Σάσεξ, σύμφωνα με τον Guardian.

Διαβάστε επίσης:

Στις 30 Μαρτίου στο Ίλιον Plus η πρώτη live εμφάνιση της Melina Hota – Μαζί της ο DJ Jackson Allers

Η Rosalia διέκοψε τη συναυλία της στο Μιλάνο – «Δεν μπορώ να το κάνω» (Video)

Χρήστος Θηβαίος: «30 Χρόνια Μέρες Αδέσποτες» στο Θέατρο Βράχων



