Στις 30 Μαρτίου στο Ίλιον Plus η πρώτη live εμφάνιση της Melina Hota – Μαζί της ο DJ Jackson Allers

Η Melina Xota πραγματοποιεί την πρώτη της live εμφάνιση τη Δευτέρα 30 Μαρτίου στο ΙΛΙΟΝ Plus, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά στη σκηνή το πρώτο της EP «NIKAKDA», την πρώτη ολοκληρωμένη μουσική της δουλειά σε παραγωγή του Δημήτρη Κουφουδάκη που κυκλοφόρησε από την Rapnroll Records στο Spotify τον Ιανουάριο 2026, μαζί με το debut video clip «ΤΙ ΚΑΝΩ ΡΩΤΑ» σε σκηνοθεσία Άλκις Λαγόπουλος.

Μαζί της ο παγκοσμίου φήμης δημοσιογράφος, κινηματογραφιστής και DJ Jackson Allers (US) και η αγαπημένη «Ραμονική» DJ Nancy σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μέχρι τώρα διαδρομή της αλλά και στο επόμενο κεφάλαιο της καλλιτεχνικής της πορείας.

Ένα event που γίνεται στο πλαίσιο του «Ramon-one year after», τα πρώτα άνευ έδρας γενέθλια ενός μαγαζιού που άφησε το αποτύπωμά του στην Αθηναική νυχτερινή και μουσική σκηνή.

Melina Xota

Η Μελίνα κινείται έξω από τους καθιερωμένους κώδικες της ελληνικής ραπ σκηνής. Με στίχους που αγγίζουν κοινωνικά ζητήματα και ήχους που συνδυάζουν παραδοσιακά όργανα με ηλεκτρονικά στοιχεία, εκφράζει ένα ελεύθερο και ανήσυχο πνεύμα. Αντλώντας από εμπειρίες και αντιθέσεις διαφορετικών φάσεων της ζωής της, μετατρέπει σκέψεις και βιώματα σε κομμάτια που εμψυχώνουν, εμπνέουν και καλούν τον ακροατή να δει τα πράγματα διαφορετικά.

DJ Jackson Allers (US)

Ο Jackson Allers είναι Αμερικανός δημοσιογράφος, κινηματογραφιστής και DJ αρμενικής-αμερικανικής καταγωγής, που μεγάλωσε στο Χιούστον του Τέξας και έχει διακριθεί για το έργο του γύρω από τη μουσική και ειδικότερα την hip hop σκηνή, τόσο στις ΗΠΑ όσο και στον αραβικό κόσμο. Ως DJ είναι γνωστός με το ψευδώνυμο “Brother Jackson Allers” master στο πάντρεμα αραβικής και παλαιστινιακής hip hop με Afropop, afrofunk, αλλά και αμερικανικής rap. Δημοσιογραφικά έχει συνεργαστεί με διεθνή μέσα όπως τα Al Jazeera English, BBC Radio 4, National Public Radio, Rolling Stone Middle East και Red Bull Music Academy Magazine, μεταξύ άλλων. Είναι συνιδρυτής του Ice House Radio στο Χιούστον, όπου επιμελείται τη μηνιαία εκπομπή “Sounds of Solidarity”, συνδέοντας διαφορετικά μουσικά ιδιώματα με κοινωνικά και πολιτικά μηνύματα. Παράλληλα, υπογράφει το ντοκιμαντέρ “LIFE OF THE BBC”, το οποίο ακολουθεί δύο νεαρούς MCs, τους Yaseen και TNT, από τον προσφυγικό καταυλισμό Bourj al Barajneh στο νότιο Βηρυτό, καταγράφοντας την προσπάθειά τους να εκφραστούν και να διεκδικήσουν μια διαφορετική προοπτική ζωής μέσα από τη μουσική, παρά τις αντίξοες συνθήκες.

DJ Nancy

Η DJ Nancy Karali, με έδρα την Αθήνα και μέχρι πρόσφατα αναπόσπαστο κομμάτι του Ραμόν, παρουσιάζει ένα ξεχωριστό μουσικό ύφος που συνδυάζει την ηλεκτρονική dance μουσική με επιρροές από τη Μέση Ανατολή, τα Βαλκάνια και την ελληνική παράδοση. Με twisted synths, acid στοιχεία και groovy disco ρυθμούς, δημιουργεί δυναμικά sets που εξελίσσονται σε πραγματικό χρόνο, ακολουθώντας την ενέργεια και την ατμόσφαιρα κάθε εμφάνισης. Ενεργή σε bars και parties της αθηναϊκής σκηνής, η Nancy Karali παράλληλα εξερευνά τον χώρο της μουσικής παραγωγής, διαμορφώνοντας σταθερά τον προσωπικό της, αναγνωρίσιμο ήχο.

ΙΛΙΟΝ Plus

Doors open: 21:00

#Προπώληση: 10€

#On Door: 12€

