«DJ Set στο Υδαταέριο» – Loo x Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου

Το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου μετατρέπει για μία ακόμη φορά το εμβληματικό κτίριο του Νέου Υδαταερίου σε σκηνή σύγχρονης μουσικής. Την Παρασκευή 3 Απριλίου, στις 22:00, η DJ, παραγωγός και συνθέτρια Loo (Μαριλένα Ορφανού) αναλαμβάνει τα decks για ένα δυναμικό DJ set μέσα σε έναν από τους πιο ιδιαίτερους βιομηχανικούς χώρους της Αθήνας.

Στο κτίριο ύψους 35 μέτρων, ανάμεσα σε μηχανήματα που λειτουργούσαν στο εργοστάσιο ήδη από το 1952, οι επισκέπτες θα βρεθούν σε μια ατμοσφαιρική εμπειρία όπου οι ηλεκτρονικοί ήχοι διασταυρώνονται με τη βιομηχανική ιστορία. Η σκοτεινή, ηλεκτρονική αισθητική της Loo, με synth στοιχεία και επαναληπτικά beats, συνομιλεί με τον μυσταγωγικό χαρακτήρα του ιστορικού κτιρίου και την ιδιαίτερη βιομηχανική ατμόσφαιρά του.

Σε ένα εργοστάσιο ενέργειας που λειτούργησε μέχρι το 1984 και υπήρξε για δεκαετίες ένας ανδροκρατούμενος χώρος εργασίας, οι μουσικές επιλογές της Loo -με έμφαση σε γυναίκες καλλιτέχνιδες- φέρνουν σήμερα μια νέα, δυναμική, μελωδική φωνή στο ίδιο τοπίο.

Η βραδιά αποτελεί μέρος μιας σειράς δράσεων που έχει εγκαινιάσει το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου, προσκαλώντας σύγχρονους δημιουργούς να ενεργοποιήσουν τον ιστορικό χώρο μέσα από DJ sets, performances και κινηματογραφικές προβολές, ανοίγοντας έναν δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στη σύγχρονη τέχνη και τη βιομηχανική κληρονομιά.

Οι δράσεις του Μουσείου υλοποιούνται με την υποστήριξη του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας , μεγάλου χορηγού του ΒΜΦ. Ο ιστορικότερος πάροχος ενέργειας στην χώρα επιστρέφει στις ρίζες του και τιμώντας τη μακρά πορεία του, συμβάλλει ενεργά στην ανάδειξη της βιομηχανικής ιστορίας και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Λίγα λόγια για τη Loo

Η Loo (aka Μαριλένα Ορφανού) είναι DJ, παραγωγός, συνθέτρια και ερμηνεύτρια με δραστηριότητα στον χώρο της ηλεκτρονικής μουσικής, του κινηματογράφου και του σύγχρονου θεάτρου. Η μουσική της κινείται ανάμεσα σε dance floors, σκοτεινά θέατρα και κινηματογραφικές αφηγήσεις, συνδυάζοντας synths, έγχορδα και dreamy φωνητικά σε έναν ήχο με έντονες darkwave και sadcore αναφορές.

Είναι ιδρυτικό μέλος των all-female electropop/punk projects Someone Who Isn’t Me, ZòNTAZòA και Berlin Brides, ενώ έχει συνθέσει μουσική για κινηματογράφο, θέατρο και καλλιτεχνικά φεστιβάλ, συνεργαζόμενη με σημαντικούς δημιουργούς και θεσμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στην αθηναϊκή underground dance σκηνή ξεχωρίζει για τα DJ sets της που συνδυάζουν darkwave, ηλεκτρονικό παλμό και κινηματογραφική ένταση.