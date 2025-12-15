search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.12.2025 09:09
15.12.2025 06:49

Άγριο έγκλημα στο Χόλιγουντ: Νεκροί ο γνωστός σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του, τους δολοφόνησε ο γιος τους

rob reiner new

Άγριο έγκλημα με θύμα τον γνωστό σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και τη σύζυγό του, Μισέλ, σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ο Ράινερ και η σύζυγός του βρέθηκαν μαχαιρωμένοι μέχρι θανάτου στο σπίτι τους με το όργανο του εγκλήματος να έχει εντοπιστεί.

Σύμφωνα με το People, ως δράστης της δολοφονίας θεωρείται ο γιος του ζευγαριού, Νικ, ο οποίος ήταν χρήστης ναρκωτικών και ζούσε ως άστεγος για χρόνια.

Ο Νικ Ράινερ ήταν ο ένας από τους γιους του ζευγαριού που είχε άλλο ένα αγόρι, τον Τζέικ.

Ο 78χρονος Ράινερ και η 68χρονη Μισέλ είχαν παντρευτεί το 1989, ενώ ο σκηνοθέτης ήταν προηγουμένως παντρεμένος με την ηθοποιό Πένι Μάρσαλ από το 1971 έως το 1981.

Ο Ρομπ Ράινερ ήταν Αμερικανός σκηνοθέτης, παραγωγός και ηθοποιός, γεννημένος στις 6 Μαρτίου 1947 στη Νέα Υόρκη.

Ξεκίνησε την καριέρα του ως ηθοποιός, αποκτώντας ευρεία αναγνωρισιμότητα από τη συμμετοχή του στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά All in the Family.

Από τη δεκαετία του 1980 στράφηκε στη σκηνοθεσία, υπογράφοντας μερικές από τις πιο επιτυχημένες και αγαπημένες ταινίες του σύγχρονου αμερικανικού κινηματογράφου.

Στο φιλμογραφικό του έργο περιλαμβάνονται ταινίες όπως «Stand by Me», «The Princess Bride», «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι», «Misery», και «Ζήτημα τιμής», καλύπτοντας με επιτυχία διαφορετικά είδη – από ρομαντική κωμωδία και δράμα μέχρι θρίλερ και δικαστικό φιλμ. Ο Ράινερ διακρίθηκε για την ικανότητά του να συνδυάζει εμπορική επιτυχία με αφηγηματική ισορροπία και ισχυρές ερμηνείες, ενώ παρέμενε ενεργός μέχρι τον θάνατό του στον χώρο του κινηματογράφου και της πολιτικής παρέμβασης.

