Μεγάλες στιγμές χθες (21/10) με ιστορική ισοπαλία στην τηλεθέαση μεταξύ ΑΝΤ1 και Mega

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Σαν ταξίδι πίσω στο χρόνο μοιάζει η κατανομή της χθεσινής τηλεθέασης στα κανάλια, καθώς η Nielsen από τις μετρήσεις της ανάδειξε ισοδύναμα τα Mega και ΑΝΤ1 έχοντας καθένα το ίδιο -υψηλότερο- μερίδιο με αποτελεσμα να μοιραστούν την πρώτη θέση στις προτιμήσεις του τηλεοπτικού κοινού.

Ο ΑΝΤ1 την Τετάρτη έκανε ντεμαράζ και με +1.1% στο μερίδιο του από την μια ημέρα στην επόμενη «έπιασε» απόδοση ίδια με του Mega το οποίο είχε στο μενού του χθες το ματς του CHL Μπάγερν-Άρσεναλ. Ωστοσο, φαίνεται ότι η μυθοπλασία του ΑΝΤ1 είχε καλύτερη απήχηση και κάπως έτσι οι δύο σταθμοί βρέθηκαν να… συγκατοικούν.

Η μοιρασιά της μερίδας του λέοντα ακριβώς στη μέση είναι η δεύτερη που καταγράφεται και μάλιστα μέσα σε 72 ώρες, έπειτα από εκείνη της Δευτέρας μεταξύ ΑΝΤ1 και Alpha.

Την ίδια στιγμή σταθμίζεται η δυναμική εξέλιξη του ΑΝΤ1 ο οποίος ξαναμπαίνει με αξιώσεις στην διεκδίκηση της πρωταγωνιστικής θέσης, δείχνοντας να έχει αφήσει πίσω τις επιδόσεις του προηγούμενου καιρού και περιόδου.

Την ένταση του ανταγωνισμού «πλήρωσε» ο ΣΚΑΪ που κατέγραψε απώλειες μεγέθους δύο ποσοστιαίων μονάδων. Κατά τα λοιπά το OPEN παλατζάρει κατά μιση μονάδα πάνω, μισή κάτω και όλο και πιο συχνά εμφανίζεται στην περιοχή άνω του 6%.

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