Πρώτη σε τηλεθέαση την Τετάρτη (20/10) η σειρά «Μπλε ώρες» 

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Δυνατό μπρα ντε φερ μοιάζει να στήθηκε μεταξύ των σειρών «Μπλε ώρες» του ΣΚΑΪ και «Ντέρτι» του ΑΝΤ1 για την κατάκτηση της πρώτης θέσεις στις προτιμήσεις των τηλεθεατών.

Εν τέλει το photo finish της Nielsen έδειξε ότι στο «νήμα» πάνω πρώτη «έπεσε», με ελάχιστη διαφορά, η καθημερινή σειρά του ΣΚΑΪ.

Ντουέτο στις επόμενες θέσεις σχημάτισαν «Ντέρτι» και «Κρίνο και αγκάθι» του ΑΝΤ1 κι μετά ένα τρίδυμο διαμορφώθηκε από τις σειρές prime time του Alpha.

Το Mega εκπροσωπήθηκε στο χθεσινό τηλεβαρόμετρο από το ματς Μπάγερν- Άρσεναλ του Champions League.

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