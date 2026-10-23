Σωτηρία Μπέλλου: Σε στάδιο προετοιμασίας η μίνι σειρά «Bellou» για τη συναρπαστική ζωή της αρχοντορεμπέτισσας

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Στο στάδιο της προετοιμασίας βρίσκεται αυτό το διάστημα το φιλόδοξο σχέδιο (υπερ)παραγωγής μίνι σειράς για τη ζωή της σπουδαίας Σωτηρίας Μπέλλου, με τον ανυπότακτο και αυθεντικό χαρακτήρα, σε σενάριο Παναγιώτη Χριστόπουλου, σκηνοθεσία Ζωής Σγουρού, σκηνικά Αντώνη Χαλκιά.

Η Κάτια Γκουλιώνη ενσαρκώνει μια από τις πιο εμβληματικές και κορυφαίες Ελληνίδες τραγουδίστριες του λαϊκού και του ρεμπέτικου τραγουδιού, η οποία με την χαρακτηριστική δωρική και «μπάσα» φωνή της, σφράγισε μια ολόκληρη εποχή για την ελληνική μουσική και καθιερώθηκε ως η απόλυτη «αρχοντορεμπέτισσα».

Σύμφωνα με όσα έχουν περιέλθει σε γνώση του topontiki.gr για το σχέδιο παραγωγής της PrimaVisione τα οκτώ επεισόδια της μίνι σειράς θα είναι έτοιμα προς μετάδοση εντός του 2027 – λέγεται ότι ο προσανατολισμός της έχει κατεύθυνση, κατ’ αρχήν, ψηφιακή ιντερνετική πλατφόρμα.

Κάθε επεισόδιο είναι συμπυκνωμένη μια δεκαετία από την πολυτάραχη ζωή της λαϊκής ερμηνεύτριας, φωτίζοντας τόσο τη μοναδική καλλιτεχνική της διαδρομή όσο και την προσωπικότητα μιας γυναίκας που έζησε με πάθος, αξιοπρέπεια και ασυμβίβαστο χαρακτήρα.

Από τα παιδικά/νεανικά χρόνια στη Χαλκίδα μέχρι το Παρίσι. Σε κάθε περίπτωση σε πρώτο πλάνο οι κομβικής σημασίας σχέσεις με ισχυρούς δεσμούς. Εκεί η βαθιά φιλία με τον Γιάννη Τσαρούχη. Ο σπουδαίος ζωγράφος συνδεόταν με τη μεγάλη ρεμπέτισσα με μια ειλικρινή φιλία, βασισμένη στην αμοιβαία εκτίμηση και στην κοινή τους αγάπη για τη λαϊκή έκφραση. Ο Τσαρούχης, γνωστός για την αγάπη του στη ρεμπέτικη και λαϊκή μουσική, λέγεται ότι δάκρυζε κάθε φορά που την άκουγε να τραγουδά.

Εκεί, η Ζωρζέτ Παναγιώτου, η επιστήθια φίλη, η στενότερη συνοδοιπόρος και μοναδική νόμιμη κληρονόμος της Μπέλλου που της στάθηκε όταν πια η εμβληματική ρεμπέμπτισσα απομονώθηκε αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα υγείας (καρκίνο του λάρυγγα) και οικονομικές στενότητες. Τη φρόντιζε καθημερινά στο νοσοκομείο και στο σπίτι, προσφέροντάς της την ανθρώπινη ζεστασιά που είχε στερηθεί.

Στη σειρά εξέχοντα ρόλο θα έχει επίσης και ο Ορφέας Αυγουστίδης και στην τρέχουσα χρονική στιγμή οι δημιουργοί της σειράς βρίσκονται σε διαδικασία ζυμώσεων για τον σχηματισμό του υπόλοιπου κάστ.

Την επιμέλεια της σειράς έχει αναλάβει ο Σταύρος Στάγκος και την προετοιμασία της η επικεφαλής του τομέα παραγωγής της PrimaVisione Τζένη Αθανασοπούλου.

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