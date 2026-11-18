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Ένα σημαντικό βήμα στην εφαρμογή πρακτικών κυκλικής οικονομίας πραγματοποιεί η HELLENiQ ENERGY, εξασφαλίζοντας πιστοποίηση για τη διαχείριση των αποβλήτων της και καταγράφοντας ποσοστό εκτροπής από την υγειονομική ταφή που ξεπερνά το 90%. Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία για έναν ενεργειακό όμιλο με εκτεταμένες βιομηχανικές δραστηριότητες, όπου η αποτελεσματική διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων συνδέεται άμεσα με την περιβαλλοντική επίδοση και το λειτουργικό κόστος.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι έλαβε την πιστοποίηση «Zero Waste to Landfill», έπειτα από ανεξάρτητη επαλήθευση της EUROCERT, σύμφωνα με το πρότυπο ZWTL-EU1. Πρόκειται, σύμφωνα με τον όμιλο, για την πρώτη πιστοποίηση της συγκεκριμένης κατηγορίας στον ελληνικό ενεργειακό κλάδο.

Με βάση τα στοιχεία που επαληθεύτηκαν για το 2025, περισσότερο από το 90% των αποβλήτων εκτράπηκε από την υγειονομική ταφή, με αποτέλεσμα η HELLENiQ ENERGY να καταταγεί στην κατηγορία «GREEN» του προτύπου.

Η επίδοση υπερβαίνει τον ετήσιο στόχο που είχε θέσει ο όμιλος για αξιοποίηση τουλάχιστον του 85% των παραγόμενων αποβλήτων, επιβεβαιώνοντας την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον συγκεκριμένο τομέα.

Έλεγχος σε στοιχεία και εγκαταστάσεις

Η διαδικασία πιστοποίησης περιλάμβανε την εξέταση των ποσοτήτων αποβλήτων που παράγονται από τις δραστηριότητες του ομίλου, καθώς και των στοιχείων που τεκμηριώνουν τη διαχείρισή τους.

Ελέγχθηκαν επίσης τα σχετικά παραστατικά, οι μέθοδοι επεξεργασίας και οι τελικοί τρόποι διάθεσης, ενώ πραγματοποιήθηκαν δειγματοληπτικές επιτόπιες επιθεωρήσεις σε επιλεγμένες εγκαταστάσεις.

Η ανεξάρτητη επαλήθευση αποτελεί σημαντικό στοιχείο της διαδικασίας, καθώς επιτρέπει την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων με βάση συγκεκριμένα και μετρήσιμα κριτήρια.

Πρέπει, πάντως, να διευκρινιστεί ότι η πιστοποίηση «Zero Waste to Landfill» δεν σημαίνει ότι έχει μηδενιστεί η παραγωγή αποβλήτων. Αφορά τον περιορισμό των ποσοτήτων που οδηγούνται σε υγειονομική ταφή, μέσω εναλλακτικών μεθόδων διαχείρισης και αξιοποίησης.

Η κυκλική οικονομία στη βιομηχανία

Η διαχείριση αποβλήτων αποτελεί έναν από τους βασικούς τομείς στους οποίους οι ενεργειακές και βιομηχανικές επιχειρήσεις καλούνται να προσαρμόσουν τις λειτουργίες τους στις σύγχρονες περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

Στην περίπτωση της HELLENiQ ENERGY, η σχετική στρατηγική περιλαμβάνει δράσεις για τον περιορισμό της παραγωγής αποβλήτων, την επαναχρησιμοποίηση υλικών, την ανακύκλωση και την ανάκτηση πόρων.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση επιδιώκει να περιορίσει την ανάγκη τελικής διάθεσης και να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα στη χρήση πρώτων υλών.

Παράλληλα, η καλύτερη παρακολούθηση των ροών αποβλήτων μπορεί να συμβάλει στον εντοπισμό δυνατοτήτων εξοικονόμησης και στη βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών.

Για τον ενεργειακό κλάδο, όπου οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις τεκμηρίωσης ενισχύονται, η συστηματική καταγραφή των σχετικών δεδομένων αποκτά αυξανόμενη επιχειρηματική σημασία.

Το επόμενο στοίχημα

Η HELLENiQ ENERGY επιδιώκει πλέον να ενισχύσει περαιτέρω τις διαδικασίες παρακολούθησης και διαχείρισης αποβλήτων στο σύνολο των δραστηριοτήτων της.

Η διατήρηση υψηλών ποσοστών αξιοποίησης, σε συνδυασμό με τη μείωση των συνολικών ποσοτήτων που παράγονται, αποτελεί το επόμενο ζητούμενο για την περιβαλλοντική στρατηγική του ομίλου.

Η πιστοποίηση αποτυπώνει μια μετρήσιμη επίδοση για το 2025. Η ουσιαστική πρόκληση, ωστόσο, βρίσκεται στη διατήρηση και περαιτέρω βελτίωση αυτών των αποτελεσμάτων, ώστε οι πρακτικές κυκλικής οικονομίας να αποκτήσουν μόνιμο χαρακτήρα στην καθημερινή λειτουργία των βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

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