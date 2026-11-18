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Στην ενίσχυση της παρουσίας του στην ιδιαίτερα απαιτητική και υψηλής αγοραστικής δύναμης αμερικανική αγορά επενδύει ο ελληνικός τουρισμός πολυτελείας, με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών υψηλότερης δαπάνης και την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών συνεργασιών. Η Νέα Υόρκη αποτέλεσε τον τελευταίο σταθμό αυτής της προσπάθειας, μέσα από δύο στοχευμένες εκδηλώσεις που έφεραν σε άμεση επαφή ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις και προορισμούς με επαγγελματίες της αμερικανικής αγοράς.

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στις 10 και 11 Νοεμβρίου, στο Μανχάταν και στο Λονγκ Άιλαντ, στο πλαίσιο του «Greek Luxury Tourism Roadshow», που διοργάνωσε η Tourism Media & Events, με τη συμμετοχή 121 τουριστικών πρακτόρων από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η παρουσία σημαντικού αριθμού επαγγελματιών του τουρισμού ανέδειξε το ενδιαφέρον για το ελληνικό προϊόν πολυτελείας, σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση της στον διεθνή ανταγωνισμό, προσφέροντας αναβαθμισμένες υπηρεσίες φιλοξενίας και διαφοροποιημένες ταξιδιωτικές εμπειρίες.

Δρ. Κυριακή Ουδατζή, Γενική Διευθύντρια, Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης

Στο επίκεντρο οι επιχειρηματικές συνεργασίες

Βασικός πυλώνας των δύο εκδηλώσεων ήταν οι κατ’ ιδίαν επαγγελματικές συναντήσεις μεταξύ εκπροσώπων ελληνικών επιχειρήσεων, προορισμών και αμερικανικών τουριστικών γραφείων. Στόχος ήταν η δημιουργία νέων εμπορικών διαύλων, η ανάπτυξη συνεργασιών και η ενίσχυση της παρουσίας ελληνικών προορισμών στα ταξιδιωτικά προγράμματα που προσφέρονται στην αμερικανική αγορά.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις δυνατότητες ανάπτυξης του τουρισμού υψηλών προδιαγραφών, ο οποίος συνδυάζει πολυτελή διαμονή, γαστρονομία, πολιτισμό και εξατομικευμένες υπηρεσίες. Πρόκειται για μια αγορά που προσφέρει δυνατότητες αύξησης των εσόδων ανά επισκέπτη, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού.

ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ- Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Νέας Υόρκης, κα Ευτυχία Ξυδιά, Γενική Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, κα Ιφιγένεια Καναρά, Διευθυντής EOT για τις ΗΠΑ και τον Καναδά, κ. Κωνσταντίνος Χαροκόπος

Κρήτη και περιφέρειες διεκδικούν μεγαλύτερο μερίδιο

Τιμώμενος προορισμός της διοργάνωσης ήταν η Κρήτη, η οποία επιδιώκει να αξιοποιήσει τη διεθνή αναγνωρισιμότητά της για να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στον τουρισμό πολυτελείας.

Στις παρουσιάσεις συμμετείχαν επίσης οι Περιφέρειες Πελοποννήσου και Κεντρικής Μακεδονίας, ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης και ο Δήμος Ρεθύμνης, προβάλλοντας τις δυνατότητες των περιοχών τους για την προσέλκυση επισκεπτών υψηλότερων εισοδημάτων.

Σημαντική ήταν και η συμμετοχή των Επιμελητηρίων Ηρακλείου και Χανίων, με στόχο τη σύνδεση της τουριστικής προβολής με την τοπική επιχειρηματικότητα και την ανάδειξη προϊόντων και υπηρεσιών που μπορούν να ενισχύσουν τη συνολική ταξιδιωτική εμπειρία.

Παρουσία είχαν επίσης οι αεροπορικές εταιρείες AEGEAN και SKY express, καθώς και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, αναδεικνύοντας τον ρόλο της αεροπορικής συνδεσιμότητας στην περαιτέρω ανάπτυξη των τουριστικών ροών από τις ΗΠΑ.

ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ_Χάρης Ντιγριντάκης, CEO TME-Βαγγέλης Καρκανάκης, Πρόεδρός ΕΒΕΗ-Λένα Στεφανουδάκη, Προϊσταμένη Γραφείου Υποστήριξης Επιχειρήσεων-Δρ. Κυριάκος Κώτσογλου, Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού Περ. Κρήτης

Στρατηγική στόχευση στην ποιότητα

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και της ελληνικής πρεσβείας στην Ουάσιγκτον, με την υποστήριξη του ΕΟΤ.

Η ενίσχυση της διείσδυσης στην αμερικανική αγορά αποτελεί σημαντική επιχειρηματική προτεραιότητα, καθώς η προσέλκυση επισκεπτών υψηλής δαπάνης μπορεί να στηρίξει την κερδοφορία των τουριστικών επιχειρήσεων και να διευρύνει τα οφέλη για τις τοπικές οικονομίες.

Επόμενος και τελευταίος σταθμός του προγράμματος διεθνών εκδηλώσεων για το 2026 είναι η Ζυρίχη, όπου στις 26 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί το «Greek Tourism Workshop».

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