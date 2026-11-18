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Τους ισχυρισμούς περί εμπλοκής προσώπων που συνδέονται με το Ιράν σε σχέδιο δολοφονίας στην Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά η Πρεσβεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στην Αθήνα, χαρακτηρίζοντάς τους «εντελώς αβάσιμους» και εντάσσοντάς τους σε μια ευρύτερη, όπως υποστηρίζει, εκστρατεία του Ισραήλ με στόχο τη δυσφήμιση της Τεχεράνης.

Σε ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου της Πρεσβείας αποδίδει τις σχετικές αναφορές σε ισραηλινούς μηχανισμούς προπαγάνδας και ψυχολογικού πολέμου, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για συνέχεια προηγούμενων επιχειρήσεων «ψευδούς σημαίας». Παράλληλα, αμφισβητεί την αξιοπιστία των συγκεκριμένων ισχυρισμών και καλεί σε επαγρύπνηση απέναντι σε τέτοιου είδους, όπως τις χαρακτηρίζει, παραπλανητικές μεθοδεύσεις.

Η παρέμβαση της ιρανικής διπλωματικής αποστολής έρχεται μετά από δημοσιεύματα ισραηλινών μέσων ενημέρωσης σχετικά με την εξάρθρωση φερόμενου δικτύου που σχεδίαζε δολοφονία στην Ελλάδα, με στόχο Έλληνα επιχειρηματία εβραϊκής καταγωγής.

Η ανακοίνωση της πρεσβείας

«Η Πρεσβεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στην Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς που διατυπώνονται σε δημοσιεύματα περί φερόμενου τρομοκρατικού σχεδίου με εμπλοκή προσώπων που συνδέονται με το Ιράν, χαρακτηρίζοντάς τους «εντελώς αβάσιμους».

Σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε στις 18 Νοεμβρίου, το Γραφείο Τύπου της ιρανικής Πρεσβείας υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες κατηγορίες αποτελούν μέρος μιας, όπως αναφέρει, «τεκμηριωμένης εκστρατείας» του Ισραήλ και των μηχανισμών προπαγάνδας και ψυχολογικού πολέμου που διαθέτει, με στόχο τη δυσφήμιση του Ιράν.

Παράλληλα, συνδέει τους ισχυρισμούς με προηγούμενες επιχειρήσεις «ψευδούς σημαίας», υποστηρίζοντας ότι στερούνται κάθε αξίας και αξιοπιστίας.

Στην ανακοίνωσή της, η Πρεσβεία επισημαίνει, τέλος, την ανάγκη επαγρύπνησης απέναντι σε τέτοιου είδους παραπλανητικές μεθοδεύσεις, καλώντας σε προσοχή απέναντι στις σχετικές αναφορές».

Δελτίο Τύπου: Διάψευση αβάσιμων ισχυρισμών



بیانیه مطبوعاتی در تکذیب ادعای‌ بی اساس pic.twitter.com/ui3G5gv5qm November 18, 2026

Το χρονικό της υπόθεσης και οι συλλήψεις

Η υπόθεση αφορά την αποκάλυψη σχεδίου δολοφονίας στην Ελλάδα, με φερόμενο στόχο Έλληνα επιχειρηματία εβραϊκής καταγωγής. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας της Βόρειας Μακεδονίας (ANB), η έρευνα ξεκίνησε τον Μάρτιο και πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, οδηγώντας στην εξάρθρωση δικτύου που φέρεται να προετοίμαζε την επίθεση.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά πέντε υπήκοοι Βόρειας Μακεδονίας. Ένας από αυτούς εντοπίστηκε στην Ελλάδα την περασμένη Πέμπτη και στη συνέχεια εκδόθηκε στη χώρα καταγωγής του, ενώ τέσσερις ακόμη ύποπτοι συνελήφθησαν στα Σκόπια. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν όπλα, πυρομαχικά, χειρόγραφες σημειώσεις και χάρτης.

Ως φερόμενος οργανωτής του σχεδίου κατονομάζεται ο Ιρανός Edris Jahangiri Mavaneh, ο οποίος, σύμφωνα με την ANB, διατηρούσε επαφές με πρόσωπα που φέρονται να ενεργούσαν για λογαριασμό των ιρανικών υπηρεσιών πληροφοριών. Στην υπόθεση αναφέρεται επίσης ο Naji Sharifi Zindashti, ο οποίος φέρεται να συνδέεται με ιρανικά δίκτυα πληροφοριών. Δημοσιεύματα αναφέρουν, ακόμη, ότι ύποπτα μέλη του δικτύου είχαν πραγματοποιήσει συναντήσεις σε διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων το Ιράν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

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