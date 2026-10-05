Κλειστοί δρόμοι σε Αχαρνών και Φερών – Εντοπίστηκε χειροβομβίδα σε καφετέρια (video)

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Σε διακοπή της κυκλοφορίας σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας προχώρησε η Αστυνομία, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη έλεγχος ύποπτου αντικειμένου από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες πρόκειται για χειροβομβίδα που πέταξαν άγνωστοι προς καφετέρια, η οποία είχε γίνει στόχος παρόμοιας επίθεσης στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των Αρχών, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί:

στην οδό Αχαρνών , από το ύψος της οδού Ιουλιανού έως το ύψος της οδού Χέυδεν,

, από το ύψος της οδού Ιουλιανού έως το ύψος της οδού Χέυδεν, στην οδό Φερών, από το ύψος της οδού Φυλής.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα παραμείνουν σε ισχύ όσο διαρκεί ο έλεγχος του αντικειμένου από το κλιμάκιο του ΤΕΕΜ.

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