Κλειστοί δρόμοι σε Αχαρνών και Φερών – Εντοπίστηκε χειροβομβίδα σε καφετέρια (video)

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Σε διακοπή της κυκλοφορίας σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας προχώρησε η Αστυνομία, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη έλεγχος ύποπτου αντικειμένου από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες πρόκειται για χειροβομβίδα που πέταξαν άγνωστοι προς καφετέρια, η οποία είχε γίνει στόχος παρόμοιας επίθεσης στις αρχές Σεπτεμβρίου.
Σύμφωνα με την ενημέρωση των Αρχών, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί:
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα παραμείνουν σε ισχύ όσο διαρκεί ο έλεγχος του αντικειμένου από το κλιμάκιο του ΤΕΕΜ.
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