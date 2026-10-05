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05.10.2026 08:23

Πάτρα: Συμπλοκή ανάμεσα σε ομάδες νεαρών στην πλατεία Αγίου Γεωργίου – Άφαντοι οι εμπλεκόμενοι

05.10.2026 08:23
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Επεισόδιο μεταξύ νεαρών σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας στο κέντρο της Πάτρας, προκαλώντας αναστάτωση στην πλατεία Γεωργίου.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ομάδα νεαρών που βρισκόταν στην πλατεία μετά τη νυχτερινή της έξοδο δέχθηκε επίθεση από άλλους νεαρούς.

Ακολούθησε ένταση και συμπλοκή, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την αφορμή του περιστατικού.

Όπως αναφέρει το tempo24, στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας, ωστόσο οι εμπλεκόμενοι που φέρονται να προκάλεσαν το επεισόδιο είχαν ήδη απομακρυνθεί από την περιοχή.

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