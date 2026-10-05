Τραγωδία στα Γρεβενά – Νεκρός ο 27χρονος που είχε εξαφανιστεί, αυτοκτονία «βλέπουν» οι αρχές

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Τραγική κατάληξη είχε η εξαφάνιση ενός 27χρονου από χωριό των Γρεβενών, καθώς o άνδρας εντοπίστηκε νεκρός το πρωί της Δευτέρας.

Τα ίχνη του 27χρονου από το χωριό Μυρσίνη είχαν χαθεί από το Σάββατο με τους συγγενείς του να δηλώνουν την εξαφάνισή του.

Όπως αναφέρει, το kozanimedia.gr, ο 27χρονος βρέθηκε νεκρός σε περιοχή έξω από το χωριό με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι δεν προκύπτει κάποιο στοιχείο που να παραπέμπει σε εγκληματική ενέργεια και εκτιμούν ότι ο νεαρός έβαλε ο ίδιος τέλος στη ζωή του.

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