Κάια Γκέρμπερ: Η κόρη της Σίντι Κρόφορντ αναβίωσε μια ιστορική εμφάνιση της μητέρας της (Photos)

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Η Κάια Γκέρμπερ αναβίωσε ένα από τα πιο εντυπωσιακά λουκ της μητέρας της, Σίντι Κρόφορντ.

Η 23χρονη περπάτησε στο κόκκινο χαλί για την πρεμιέρα της ταινίας «Shell» στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου στο Τορόντο.

Μάλιστα, φρόντισε να αποτίσει φόρο τιμής στη μητέρα της και σούπερ μόντελ, Σίντι Κρόφορντ, αναβιώνοντας το λουκ που είχε επιλέξει εκείνη για τα Όσκαρ του 1993.

Cindy Crawford's daughter Kaia Gerber is spitting image of supermodel mom as she recreates classic 1993 Oscars look https://t.co/BdJcW0T86K — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 13, 2024

Το νεαρό μοντέλο φόρεσε το λευκό φόρεμα του γαλλικού οίκου μόδας Hervé Léger, ενώ δεν παρέλειψε και τις υπόλοιπες λεπτομέρειες.

Η Κάια Γκέρμπερ εμφανίστηκε με τις ίδιες γόβες που φορούσε η μητέρα της, όπως και τα ίδια σκουλαρίκια. Ακόμα και το μακιγιάζ, όπως και το χτένισμά της θύμισαν σε όλους τη Σίντι Κρόφορντ.

Η Σίντι Κρόφορντ μάλιστα, περήφανη για την κόρη της, δημοσίευσε ένα story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram με τις φωτογραφίες τους δίπλα δίπλα. Πάνω στο στιγμιότυπο έγραψε: «Κατά μάνα, κατά κόρη».

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