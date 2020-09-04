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04.09.2020 09:04

Κάια Γκέρμπερ: Η 19χρονη κόρη της Σίντι Κρόφορντ κοιτά τον φακό και ποζάρει ολόγυμνη (Photo)

04.09.2020 09:04
Κάια Γκέρμπερ: Η 19χρονη κόρη της Σίντι Κρόφορντ κοιτά τον φακό και ποζάρει ολόγυμνη (Photo) - Media

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Τα γενέθλιά της γιόρτασε χθες, Πέμπτη η Κάια Γκέρμπερ, κλείνονυτας τα 19 χρόνια της. Το μοντέλο και κόρη της Σίντι Κρόφορντ δημοσίευσε μια ασπρόμαυρη ολόγυμνη φωτογραφία της, όπου φορά μόνο τις δερμάτινες μπότες της, σχολιάζοντας απλώς: «Δεκαεννιά».

Η φωτογραφία είναι από την πρόσφατη φωτογράφισή της για την ιαπωνική Vogue.

Η Κάρλι Κλος, η Λένα Ντάνχαμ, η Τζίτζι αλλά και η Μπέλα Χαντίντ, η Έμιλι Ραταϊκόφσκι, ο Αλεξάντερ Γουάνγκ ήταν μόνο μερικοί από τους διάσημους φίλους της που έσπευσαν να της στείλουν τις θερμότερες ευχές τους

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