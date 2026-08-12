Δυτική Αττική: Ξεκινούν πριν τις 15 Σεπτεμβρίου τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα μετά την χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων

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Πριν τις 15 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν τα αντιπλημμυρικά έργα στην Δυτική Αττική, μετά την καταστροφική πυρκαγιά.

Όπως έκανε γνωστό το υπουργείο Ενέργειας, ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων, ενώ εκδόθηκε η απόφαση ορισμού της Τράπεζας Πειραιώς ως Αναδόχου Αποκατάστασης για τις εκτάσεις αρμοδιότητας του Δασαρχείου Αιγάλεω.

Η σχετική απόφαση αφορά τη χρηματοδότηση της εκπόνησης της απαιτούμενης μελέτης και της άμεσης υλοποίησης των αναγκαίων αντιδιαβρωτικών και πρώτων αντιπλημμυρικών έργων, συνολικού προϋπολογισμού 1,5 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα πάντα με το Υπουργείο, με την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων βημάτων, ο σχεδιασμός περνά πλέον στη φάση της υλοποίησης.

Ειδικότερα, το αρμόδιο Τμήμα Δασικών Χαρτών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ ολοκλήρωσε χθες το πλήρες χαρτογραφικό υλικό με τα απαραίτητα γεωχωρικά δεδομένα. Παράλληλα, εκδόθηκαν οι σχετικοί χάρτες σφοδρότητας καύσης, με τη χρήση τριών διαφορετικών προσεγγίσεων, ώστε τα αποτελέσματα να είναι συγκρίσιμα. Αξιοποιώντας τα στοιχεία αυτά, σε συνδυασμό με τα δεδομένα των επιτόπιων αυτοψιών, εκπονείται ήδη η μελέτη για τα αναγκαία αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα.

Όπως έγινε γνωστό, οι παρεμβάσεις θα επικεντρωθούν στις κρίσιμες θέσεις που θα προσδιοριστούν από τη μελέτη, με στόχο τη συγκράτηση των εδαφών και των φερτών υλικών και τον περιορισμό του κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων στις πληγείσες και στις κατάντη περιοχές. Τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου, ώστε οι πρώτες αναγκαίες παρεμβάσεις να έχουν δρομολογηθεί πριν από την έναρξη της περιόδου των έντονων βροχοπτώσεων, με στόχο να ολοκληρωθούν έως το τέλος του έτους. Σε αυτά περιλαμβάνονται κορμοδέματα, κορμοφράγματα, κλαδοπλέγματα και σανιδότοιχοι όπου απαιτούνται.

Η επί του πεδίου τεχνική υλοποίηση των έργων θα πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένους φορείς που θα ορίσει η Τράπεζα Πειραιώς, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος.

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