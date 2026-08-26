Τουρκία: Το Anadolu δημοσίευσε χάρτη με τα δύο θαλάσσια πάρκα

Takeaways by to pontiki AI Το τουρκικό πρακτορείο Anadolu δημοσίευσε χάρτη για δύο νέα εθνικά θαλάσσια πάρκα στις περιοχές Φετιγιέ-Κας και Βορείου Αιγαίου.

Η τουρκική προεδρική απόφαση θέτει υπό καθεστώς προστασίας μεγάλες θαλάσσιες εκτάσεις εντός των χωρικών υδάτων και των ζωνών θαλάσσιας δικαιοδοσίας της Τουρκίας.

Η χωροθέτηση των πάρκων περιλαμβάνει περιοχές γύρω από το Καστελλόριζο καθώς και θαλάσσια ζώνη μεταξύ της Σαμοθράκης και της Λήμνου.

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών απάντησε ότι η ανακήρυξη τουρκικών πάρκων πέραν των χωρικών υδάτων δεν παράγει έννομα αποτελέσματα ούτε δημιουργεί τετελεσμένα.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε τις ευρωπαϊκές αρχές για τις τουρκικές ενέργειες και προανήγγειλε περαιτέρω επίσημα διαβήματα.

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Τον χάρτη με τα δύο θαλάσσια πάρκα που οριοθέτησε πριν από δέκα ημέρες η Τουρκία δημοσίευσε το επίσημο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, σημειώνοντας ότι τα πάρκα αντικατοπτρίζουν τη σημασία που αποδίδεται «στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος τόσο στα χωρικά ύδατα όσο και στις ζώνες θαλάσσιας δικαιοδοσίας της».

Αναλυτικά, στο κείμενο που συνοδεύει τον χάρτη σε ανάρτηση στο Χ αναφέρεται: «Με Προεδρική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Fethiye-Kaş, έκτασης 2.170.603 εκταρίων, και το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Βορείου Αιγαίου, έκτασης 174.214 εκταρίων, τέθηκαν υπό καθεστώς προστασίας. Στο πλαίσιο αυτό, ως τα πρώτα εθνικά θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας θεσπίστηκαν τα Πάρκα Fethiye-Kaş και Βορείου Αιγαίου. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα πρώτα εθνικά θαλάσσια πάρκα που ανακηρύχθηκαν στην Τουρκία αντικατοπτρίζουν την προτεραιότητα που αποδίδεται στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος τόσο στα χωρικά της ύδατα όσο και στις ζώνες θαλάσσιας δικαιοδοσίας της».

Τα προεδρικά διατάγματα που δημοσιεύτηκαν στις 16 Αυγούστου ορίζουν τη δημιουργία πάρκων σε δύο σημεία:

Το πρώτο πάρκο εκτείνεται στην περιοχή μεταξύ της Φέτιγιε (επαρχία Μούγλα) και του Κας (επαρχία Αττάλειας). Η συγκεκριμένη χωροθέτηση περικλείει και αποκλείει ουσιαστικά ολόκληρη τη θαλάσσια περιοχή γύρω από το Καστελλόριζο, πέραν της τουρκικής αιγιαλίτιδας ζώνης, δηλαδή πέραν των 6 μιλίων.

(επαρχία Μούγλα) και του Κας (επαρχία Αττάλειας). Η συγκεκριμένη χωροθέτηση περικλείει και αποκλείει ουσιαστικά ολόκληρη τη θαλάσσια περιοχή γύρω από το Καστελλόριζο, πέραν της τουρκικής αιγιαλίτιδας ζώνης, δηλαδή πέραν των 6 μιλίων. Το δεύτερο πάρκο εκτείνεται σε θαλάσσια περιοχή κοντά στις τουρκικές ακτές της Ραιδεστού και του Τσανάκκαλε, εκτεινόμενο γεωγραφικά μεταξύ της Σαμοθράκης και της Λήμνου.

Türkiye’nin ilk deniz milli parkları



🌊 2 milyon 170 bin 603 hektar büyüklüğündeki Fethiye-Kaş Deniz Milli Parkı ile 174 bin 214 hektar büyüklüğündeki Kuzey Ege Deniz Milli Parkı koruma statüsüne alındı



➡️ Bu kapsamda Türkiye'nin ilk deniz milli parkları Fethiye-Kaş ile Kuzey… pic.twitter.com/yhjK7yWMmi — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 25, 2026

Ο αποκλεισμός της περιοχής γύρω από το Καστελλόριζο και η χωροθέτηση «προστατευόμενης ζώνης» μεταξύ Λήμνου και Σαμοθράκης αποτελούν την απάντηση της Τουρκίας στα θαλάσσια πάρκα που είχε κηρύξει η Ελλάδα στο Νότιο Αιγαίο και το Ιόνιο στις 21 Ιουλίου 2025. Άμεση ήταν η αντίδραση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών το οποίο με ανακοίνωση ξεκαθάρισε ότι η ανακήρυξη τουρκικών «εθνικών θαλάσσιων πάρκων» σε περιοχές πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα και δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα.

Τη Δευτέρα ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης δήλωσε σε συνέντευξή του στο Open για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα: «Αγρυπνούμε, αλλά δεν ανησυχούμε. Και δεν ανησυχούμε γιατί έχουμε την ισχύ να επιβάλλουμε τα εθνικά συμφέροντα σε οποιοδήποτε πεδίο. Η ελληνική κυβέρνηση -και εγώ ο ίδιος- έχουμε ήδη μεταφέρει, με επίσημο τρόπο, σε όλες τις ευρωπαϊκές αρχές, από την προηγούμενη εβδομάδα, τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. Και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε και τα αναγκαία διαβήματα και τις επίσημες τοποθετήσεις και στο Συμβούλιο Εξωτερικών».

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