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27.08.2026 14:07

Ισπανία: Ο Θησαυρός της Βιγένα εκλάπη από το μουσείο της ομώνυμης πόλης

27.08.2026 14:07
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Ο Θησαυρός της Βιγένα, μία από τις πολυτιμότερες συλλογές χρυσών ως επί τον πλείστον αντικειμένων της Εποχής του Χαλκού, εκλάπη, στο σύνολο της ή κατά ένα μέρος της, σήμερα από το μουσείο της πόλης Βιγένα της νοτιοανατολικής Ισπανίας, έγινε γνωστό από τις δημοτικές αρχές της πόλης.

«Περί τις 05.20 το πρωί, ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός του μουσείου της Βιγένα και στις 05.24» οι κλέφτες είχαν ήδη φύγει από το κτίριο, δήλωσε εκπρόσωπος του δήμου της Βιγένα επιβεβαιώνοντας «μία εξαιρετικά γρήγορη, εξαιρετικά επαγγελματική επιχείρηση».

Ο εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι οι κλέφτες είναι άγνωστοι και ότι πήραν μαζί τους «ολόκληρη την συλλογή ή μέρος της μόνο, ειδικά ορισμένα αντικείμενα», ενώ η αστυνομία βρίσκεται ακόμη στους χώρους του μουσείου διεξάγοντας έρευνες.

Ο Θησαυρός της Βιγένα ήταν εκτεθειμένος στο μικρό μουσείο της Βιγένα, πόλης της επαρχίας Αλικάντε, στην περιφέρεια της Βαλένθια. Αποτελεί συλλογή πενήντα αντικειμένων, χρυσών στο μεγαλύτερο μέρος τους, αλλά επίσης ασημένιων και σιδερένιων αντικειμένων που χρονολογούνται στο 1000 π.Χ.

Περιλαμβάνει 29 βραχιόλια, 11 κύπελλα, τρεις φιάλες και διάφορα άλλα αντικείμενα.

«Σύμφωνα με τους ειδικούς, πρόκειται για την σημαντικότερη συλλογή χρυσών σκευών της Εποχής του Χαλκού μαζί με τους θησαυρούς των βασιλικών τάφων των Μυκηνών», αναφέρεται στην ηλεκτρονική σελίδα του μουσείου της Βιγένα.

«Ολα τα συστήματα ασφαλείας ενεργοποιήθηκαν», δήλωσε ο εκπρόσωπος του δήμου διαβεβαιώνοντας ότι «δεν υπήρξε καμία αστοχία».

Μόλις πριν από την κλοπή, άλλος συναγερμός ενεργοποιήθηκε στο αθλητικό συγκρότημα της πόλης και οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να επρόκειτο για κίνηση αντιπερισπασμού.

Ο Θησαυρός της Βιγένα ανακαλύφθηκε το 1963 από τον αρχαιολόγο Χοσέ Μαρία Σολέρ στο εσωτερικό δοχείου κρυμμένου στην κοίτη χαράδρας της περιοχή.

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