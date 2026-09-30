Το Opel STX Concept επαναπροσδιορίζει μια κατηγορία με μακρά παράδοση για τη γερμανική εταιρεία (photos)

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Λίγες μόλις ημέρες μετά την αποκάλυψη της ονομασίας του νέου της πρωτοτύπου, Opel Sports Tourer eXperimental Concept ή εν συντομία Opel STX Concept, η γερμανική εταιρεία δίνει τώρα στη δημοσιότητα τις πρώτες εικόνες του, προσφέροντας μια πρώτη γεύση από όσα θα αποκαλυφθούν στο Παρίσι.

Οι πρώτες εικόνες αναδεικνύουν την εξαιρετική ακρίβεια στη σχεδίαση και την προσοχή στη λεπτομέρεια που χαρακτηρίζουν το Opel STX Concept. Παράλληλα, προϊδεάζουν για την εξέλιξη του Opel Vizor, αλλά και για το πώς η Opel οραματίζεται το μέλλον των station wagon.

Ανάμεσα στα στοιχεία που ξεχωρίζουν με την πρώτη ματιά είναι η εξέλιξη του Opel Vizor. Η χαρακτηριστική σχεδιαστική «υπογραφή» στο εμπρός μέρος αποκτά ακόμη πιο έντονη και δυναμική παρουσία, με ένα νέο φωτεινό μοτίβο που σχηματίζεται από λεπτές, κάθετες και ελαφρώς κεκλιμένες περσίδες. Στο επίκεντρο παραμένει το φωτιζόμενο έμβλημα Opel Blitz, τοποθετημένο στο κέντρο του Opel Compass.

Η πλήρης αποκάλυψη του Opel STX Concept θα πραγματοποιηθεί στο φετινό Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, όπου το εντυπωσιακό πρωτότυπο θα γιορτάσει την παγκόσμια πρεμιέρα του, από τις 12 έως τις 18 Οκτωβρίου 2026.

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