Σέρρες: Αναστολή άσκησης καθηκόντων στη καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή

Το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε σε αναστολή άσκησης καθηκόντων της καθηγήτριας που φίμωσε ένα παιδάκι στη τάξη της, στις Σέρρες.

Η 60χρονη διευθύντρια μάλιστα του γυμνασίου όπου έγινε το περιστατικό, έχει ήδη δεχτεί ποινή φυλάκισης 24 μηνών χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα.

Η 60χρονη φίμωσε τον 13χρονο μαθητή με μονωτική ταινία και είχε το θράσος να πει στο δικαστήριο πως το έκανε για… πλάκα.

Η ανακοίνωση του υπ. Παιδείας

Το Υπουργειο Παιδειας σχετικά με το περιστατικό που σημειώθηκε σε σχολική μονάδα στις Σέρρες, γνωστοποιεί και επισήμως ότι από αύριο, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, η εκπαιδευτικός που εμπλέκεται τίθεται σε αναστολή άσκησης καθηκόντων, όπως ακριβώς προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Απο την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφια Ζαχαρακη έχουν ζητηθεί ρητές και τεκμηριωμένες εξηγήσεις αναφορικά με την έλλειψη έγκαιρης και θεσμικά προβλεπόμενης ενημέρωσης των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου, καθώς και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, από τον αρμόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης. Το ζήτημα εξετάζεται ως σοβαρή διοικητική παράβλεψη, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών και αρμοδιοτήτων.

Με εντολή του Γενικού Γραμματέα, Γιάννη Παπαδομαρκάκη, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης κλήθηκε να προχωρήσει άμεσα στη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για το σύνολο των εμπλεκόμενων προσώπων και φορέων, χωρίς καμία εξαίρεση, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι πράξεις, οι παραλείψεις και οι τυχόν ευθύνες, και να αποσαφηνιστεί κάθε πτυχή της υπόθεσης.

