ΔΕΔΔΗΕ: Εργασίες καθαρισμού και αποκατάσταση ζημιών στη Γλυφάδα πριν τη νέα κακοκαιρία 

deddie-glyfada

Συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ καθάρισαν τον χώρο στο βουνό όπου έκαναν εργασίες και στην νεροποντή της Τετάρτης προκλήθηκαν τεράστιες ζημιές στην Άνω Γλυφάδα καθώς ο όγκος νερού μετέφερε υλικά στις γειτονιές.

Ο ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να προλάβει την νέα κακοκαιρία που έρχεται, συνεχίζει τις εργασίες αποκατάστασης στο σημείο, τονίζοντας πως έχει καθαριστεί ήδη όλη η επικίνδυνη περιοχή που θα μπορούσε να φέρει νέα προβλήματα με την επόμενη νεροποντή.

Σε ανάρτηση του οργανισμού, τονίζουν πως δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στο να καθαρίσει η ρεματιά και δεν έγινε πουθενά εκσκαφή, παρά μόνο εργασίες καθαρισμού.

H ανάρτηση του ΔΕΔΔΗΕ

Τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ εξακολουθούν να εργάζονται συνεχώς, προτεραιοποιώντας την ασφάλεια των πολιτών και την αδιάλειπτη ηλεκτροδότηση των πλημμυροπαθών περιοχών.

Ανταποκρινόμενοι στην επείγουσα έκκληση του Δήμου Γλυφάδας «να μαζευτούν τα εκτεθειμένα καλώδια υψηλής τάσης», οι υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ πραγματοποίησαν μεθοδικά τις απαραίτητες εργασίες καθαρισμού στο σημείο που βρίσκονται εγκατεστημένα τα εν λόγω καλώδια, το οποίο και είχε διαβρωθεί από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα της 21ης Ιανουαρίου.

Με στόχο την αποκατάσταση των ζημιών, που προκλήθηκαν στο έργο, και με γνώμονα την προστασία των πολιτών εν όψει και του προβλεφθέντος κύματος κακοκαιρίας, δόθηκε προσοχή στο να μην κλείσουν οι τοπικές δίοδοι του νερού (παρακείμενη ρεματιά). Οι εργασίες έγιναν χειρωνακτικά και σήμερα χρησιμοποιήθηκε ένα μηχάνημα έργου.

Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν προχώρησε σε κανενός είδους εκσκαφή, παρά μόνο σε απομάκρυνση υλικών, που έφεραν στο σημείο τα ακραία καιρικά φαινόμενα, με τις εργασίες καθαρισμού να έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

Ο ΔΕΔΔΗΕ επιδιώκει τη σταθερή συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς και τους εκπροσώπους της τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς μόνο έτσι μπορούν να προκριθούν οι αναγκαίες λύσεις και να αποφευχθούν στείρες συγκρούσεις.

tetej1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

obama 665- new
ΚΟΣΜΟΣ

sxoleio_serres_tainia
ΕΛΛΑΔΑ

4_alex kat11
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

deddie-glyfada
ΕΛΛΑΔΑ

kitsiou
LIFESTYLE

lora_patra
ΕΛΛΑΔΑ

balaoura
LIFESTYLE

kataigida athina 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

skorda–new
LIFESTYLE

tetej1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

obama 665- new
ΚΟΣΜΟΣ

sxoleio_serres_tainia
ΕΛΛΑΔΑ

