Κύκλωμα απάτης σε αντλίες καυσίμων: Προφυλακιστέοι οι τέσσερις κατηγορούμενοι

Τέσσερις από τους 8 κατηγορούμενους για την υπόθεση απάτης μέσω παράνομου λογισμικού, με το οποίο εξαπατούσαν καταναλωτές σε 20 πρατήρια υγρών καυσίμων στην Αττική, κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Αντίθετα, οι άλλοι 4 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Κατά περίπτωση, επιβλήθηκαν οι όροι της υποχρεωτικής εμφάνισης σε ΑΤ και της καταβολής εγγύησης 10.000.

Σε εξέλιξη είναι η απολογία άλλων πέντε, μεταξύ των οποίων και ο 43χρονος φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης.

Σύμφωνα με τις έρευνες της ΕΛΑΣ, τα μέλη της οργάνωσης μέσα σε μια 5ετια κατάφεραν να αποκομίσουν κέρδη άνω των 25 εκατομμυρίων ευρώ…

Το λογισμικό ήταν εγκατεστημένο στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των πρατηρίων με ειδικές δικλείδες ασφαλείας ώστε να μην εντοπίζεται από τις ελεγκτικές Αρχές, ενώ έδινε τη δυνατότητα στους πρατηριούχους-μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, να ορίζουν το ποσοστό καυσίμου που θα παρακρατούσε η κάθε αντλία (συνήθως 10%).

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι είναι είτε πρατηριούχοι που είχαν εγκαταστήσει το παράνομο πρόγραμμα είτε προσωρινά υπεύθυνοι που κατελήφθησαν να εργάζονται ενώ το πρόγραμμα δούλευε.

