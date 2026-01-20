Πρατήρια έκλεβαν καύσιμα με «πειραγμένες» αντλίες – Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, πληροφορίες για δέκα συλλήψεις

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) είναι από το πρωί σε εξέλιξη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας, με ειδικό παράνομο λογισμικό που είχαν εγκαταστήσει σε πρατήρια υγρών καυσίμων, εξαπατούσαν τους πολίτες παραδίδοντας λιγότερα καύσιμα από τα αναγραφόμενα.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, διενεργούνται ταυτόχρονα περισσότερες από 30 έρευνες σε πρατήρια υγρών καυσίμων, εταιρείες και οικίες σε περιοχές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, της Στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι αρχές φέρονται να έχουν ήδη προχωρήσει σε 10 συλλήψεις.

