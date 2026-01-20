ΡΑΣ: Πρόστιμα σε ΟΣΕ και Hellenic Train τρία χρόνια μετά την τραγωδία στα Τέμπη

Σε επιβολή προστίμων 140.000 και 120.000 ευρώ σε ΟΣΕ και Hellenic Train αντίστοιχα, προχώρησε η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ), τρία ολόκηλρα χρόνια μετά το πολύνεκρό δυστύστημα των Τεμπών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση των 156 σελίδων της ΡΑΣ, εντοπίστηκαν κενά στην εκπαίδευση αλλά και στην αξιολόγηση των σταθμαρχών της φουρνιάς του μοιραίου σταθμάρχη Λάρισας, αλληλουχία λαθών και παραλείψεων από όσους ενεπλάκησαν στην τραγωδία των Τεμπών, παραβάσεις της σιδηροδρομικής νομοθεσίας, αλλά και των συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας από ΟΣΕ και Hellenic Train.

Στον ΟΣΕ, το πρόστιμο των 140.000 ευρώ επιβάλλεται, μεταξύ άλλων, για την ελλιπή εκπαίδευση του σταθμάρχη της Λάρισας ο οποίος δεν φρόντισε (στις 28/2/2023) «ως όφειλε για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας και τις απαραίτητες διευθετήσεις αλλαγών τροχιάς» και δεν παρείχε στον μηχανοδηγό της επιβατικής αμαξοστοιχίας IC62 «ολοκληρωμένες, σωστές και πλήρεις οδηγίες σχετικά με την κίνηση της εν λόγω επιβατικής αμαξοστοιχίας, δηλαδή ότι αυτή δεν θα κινηθεί στη γραμμή ανόδου αλλά στη γραμμή καθόδου». Υπενθυμίζεται ότι στον ΟΣΕ επιβλήθηκε πρόσφατα και πρόστιμο 1 εκατομμυρίου ευρώ επειδή η ΡΑΣ είχε εντοπίσει από την άνοιξη του 2023 τις ελλείψεις στην εκπαίδευση και άλλων δεκάδων σταθμαρχών (όπως εκείνου της Λάρισας) και ζητούσε από τον Οργανισμό να μην τους αναθέτει καθήκοντα.

Στη Hellenic Train, το πρόστιμο των 120.000 ευρώ επιβάλλεται για λάθος χειρισμούς εκ μέρους των μηχανοδηγών που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα, δηλαδή ενέργειες που δεν έκαναν όταν κατάλαβαν ότι η αμαξοστοιχία είχε μπει στη γραμμή καθόδου. Θα έπρεπε, δηλαδή, να έχουν ακινητοποιήσει την αμαξοστοιχία, να επικοινωνήσουν με τον σταθμάρχη και να ενημερώσουν το Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας της Hellenic Train στην Αθήνα και τον Ρυθμιστή Σηματοδότησης.

Τέλος να σημειωθεί ότι σχετικά με το δυστύχημα των Τεμπών υπάρχει ακόμη σε εκκρεμότητα έρευνα της ΡΑΣ σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών και το αν δηλαδή τα θύματα του δυστυχήματος επωφελήθηκαν από όσα προβλέπουν οι νόμοι και οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί.

Διαβάστε επίσης:

Κρούσματα φυματίωσης στις φυλακές Κασσαβέτειας – Επεισόδια και φωτιά σε θάλαμο ανηλίκων

Θεσσαλονίκη: Γυναίκα έπεσε από μπαλκόνι και τραυματίστηκε σοβαρά

Ρόδος: 18χρονος ξυλοκοπήθηκε άγρια από ομάδα ατόμων – Μπούκαραν στο σπίτι του με ρόπαλα και λοστούς!