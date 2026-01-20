Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: 48χρονη έπεσε από μπαλκόνι και σκοτώθηκε

Τραγωδία σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη, όπου μία γυναίκα έχασε τη ζωή της μετά από πτώση από μπαλκόνι στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, το περιστατικό έγινε γύρω στις 10:15 όταν η 48χρονη γυναίκα βρέθηκε στο κενό από μπαλκόνι πολυκατοικίας επί της οδού Αισχύλου, στο κέντρο της πόλης.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ αλλά και μηχανές ταχείας επέμβασης. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του γιατρού και των διασωστών, η γυναίκα δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία της πνοή.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες έχουν αποκλείσει το σημείο. Η ΕΛΑΣ ερευνά τα αίτια της τραγωδίας.

