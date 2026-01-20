search
20.01.2026
20.01.2026

Λάρισα: Άνδρας σε κατάσταση αμόκ πετούσε αντικείμενα σε οχήματα

20.01.2026 10:32
Μπροστά σε μια δυσάρεστη έκπληξη βρέθηκαν χθες νωρίς το απόγευμα οδηγοί στο κέντρο της Λάρισας, ειδικά επί της οδού 23ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, ένας άνδρας σε κατάσταση αμόκ, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, άρχισε να πετάει διάφορα αντικείμενα στα διερχόμενα οχήματα.

Η κατάσταση προκάλεσε αναστάτωση, με τους οδηγούς να ειδοποιούν την αστυνομία, η οποία έσπευσε στο σημείο για να επέμβει.

Ευτυχώς, δεν καταγράφηκε τραυματισμός, μόνο προσωρινή ταραχή στους παρευρισκόμενους.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένταση για το «όχι» ΝΔ σε κλήση νέων μαρτύρων – Απόπειρα συγκάλυψης καταγγέλλει η αντιπολίτευση

ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Τελευταίος αποχαιρετισμός στον Νίκο Στασινόπουλο της Βιοχάλκο – Παρών και ο Κυριάκος Μητσοτάκης (photos)

ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση Πλακιά - Δεληβοριά για την Καρυστιανού με φόντο τις δηλώσεις περί αμβλώσεων: «Η ζημιά είναι ανυπολόγιστη»

LIFESTYLE
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: «20 χρόνια δουλεύω στην τηλεόραση, δεν αξίζω τίποτα - Αυτό κατάλαβα το Σαββατοκύριακο» (Video)

LIFESTYLE
LIFESTYLE

Μάγδα Τσέγκου: «Υπάρχουν παρουσιαστές που η μύτη τους έχει φτάσει πιο μακριά από του Πινόκιο»

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σημαντική αλλαγή στο Gov.gr Wallet – Τι ισχύει πλέον αν σου πάρουν το δίπλωμα;

LIFESTYLE
LIFESTYLE

Κρατερός Κατσούλης για Μουτσινά: «Υπήρχε μπουρδολογία και στη δική του εκπομπή;»

