Λάρισα: Άνδρας σε κατάσταση αμόκ πετούσε αντικείμενα σε οχήματα

Μπροστά σε μια δυσάρεστη έκπληξη βρέθηκαν χθες νωρίς το απόγευμα οδηγοί στο κέντρο της Λάρισας, ειδικά επί της οδού 23ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, ένας άνδρας σε κατάσταση αμόκ, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, άρχισε να πετάει διάφορα αντικείμενα στα διερχόμενα οχήματα.

Η κατάσταση προκάλεσε αναστάτωση, με τους οδηγούς να ειδοποιούν την αστυνομία, η οποία έσπευσε στο σημείο για να επέμβει.

Ευτυχώς, δεν καταγράφηκε τραυματισμός, μόνο προσωρινή ταραχή στους παρευρισκόμενους.

