Κρούσματα φυματίωσης στις φυλακές Κασσαβέτειας – Επεισόδια και φωτιά σε θάλαμο ανηλίκων

Επεισόδια ξέσπασαν στις αγροτικές φυλακές Κασσαβέτειας τα ξημερώματα, σε ένα ήδη τεταμένο κλίμα, καθώς έγινε γνωστό ότι στις εγκαταστάσεις διερευνώνται περιστατικά φυματίωσης, θέτοντας σε αυξημένη επιφυλακή τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, εκδηλώθηκε φωτιά σε θάλαμο όπου κρατούνταν 11 ανήλικοι. Στο σημείο μετέβη Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δρυμώνα, το οποίο προχώρησε σε γρήγορη κατάσβεση της φωτιάς. Από το συμβάν δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί, ωστόσο οι κρατούμενοι του θαλάμου μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, καθώς είχαν εισπνεύσει μεγάλες ποσότητες καπνού.

Το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής διερευνά τα ακριβή αίτια πρόκλησης της φωτιάς.

Την ίδια ώρα, έντονη ανησυχία προκαλούν οι εξελίξεις στο υγειονομικό μέτωπο, όπως αναφέρει η ΕΡΤ. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο κρατούμενοι –ένας Έλληνας και ένας αλλοδαπός– διαγνώστηκαν με ενεργή φυματίωση το περασμένο Σάββατο αν και δεν επιβεβαιώνεται από τη διεύθυνση της φυλακής που τονίζεται ότι διερευνάται το όλο θέμα. Οι φυλακές Κασσαβέτειας λειτουργούν με πληρότητα που φτάνει το 113%, γεγονός που, σε συνδυασμό με τον συνωστισμό, τον ανεπαρκή αερισμό και τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, αυξάνει τον κίνδυνο εξάπλωσης της νόσου.

Παράλληλα, αναζητείται ακόμη ένα άτομο εκτός φυλακής, που ενδέχεται να ήρθε σε επαφή με έναν από τους ασθενείς κατά τη διάρκεια επισκεπτηρίου. Κλιμάκιο του Κέντρου Υγείας Αλμυρού έχει λάβει εντολή να διενεργήσει δοκιμασίες Mantoux σε κρατούμενους, ενώ σε εξετάσεις και ακτινογραφίες υποβάλλονται δεκάδες άτομα, καθώς και το σύνολο των κρατουμένων αλλά και του προσωπικού.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Γυναίκα έπεσε από μπαλκόνι και τραυματίστηκε σοβαρά

Ρόδος: 18χρονος ξυλοκοπήθηκε άγρια από ομάδα ατόμων – Μπούκαραν στο σπίτι του με ρόπαλα και λοστούς!

Λάρισα: Άνδρας σε κατάσταση αμόκ πετούσε αντικείμενα σε οχήματα