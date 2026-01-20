search
ΤΡΙΤΗ 20.01.2026 14:18
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.01.2026 11:41

Κρούσματα φυματίωσης στις φυλακές Κασσαβέτειας – Επεισόδια και φωτιά σε θάλαμο ανηλίκων

20.01.2026 11:41
fylakes_diavatwn

Επεισόδια ξέσπασαν στις αγροτικές φυλακές Κασσαβέτειας τα ξημερώματα, σε ένα ήδη τεταμένο κλίμα, καθώς έγινε γνωστό ότι στις εγκαταστάσεις διερευνώνται περιστατικά φυματίωσης, θέτοντας σε αυξημένη επιφυλακή τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, εκδηλώθηκε φωτιά σε θάλαμο όπου κρατούνταν 11 ανήλικοι. Στο σημείο μετέβη Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δρυμώνα, το οποίο προχώρησε σε γρήγορη κατάσβεση της φωτιάς. Από το συμβάν δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί, ωστόσο οι κρατούμενοι του θαλάμου μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, καθώς είχαν εισπνεύσει μεγάλες ποσότητες καπνού.

Το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής διερευνά τα ακριβή αίτια πρόκλησης της φωτιάς.

Την ίδια ώρα, έντονη ανησυχία προκαλούν οι εξελίξεις στο υγειονομικό μέτωπο, όπως αναφέρει η ΕΡΤ. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο κρατούμενοι –ένας Έλληνας και ένας αλλοδαπός– διαγνώστηκαν με ενεργή φυματίωση το περασμένο Σάββατο αν και δεν επιβεβαιώνεται από τη διεύθυνση της φυλακής που τονίζεται ότι διερευνάται το όλο θέμα. Οι φυλακές Κασσαβέτειας λειτουργούν με πληρότητα που φτάνει το 113%, γεγονός που, σε συνδυασμό με τον συνωστισμό, τον ανεπαρκή αερισμό και τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, αυξάνει τον κίνδυνο εξάπλωσης της νόσου.

Παράλληλα, αναζητείται ακόμη ένα άτομο εκτός φυλακής, που ενδέχεται να ήρθε σε επαφή με έναν από τους ασθενείς κατά τη διάρκεια επισκεπτηρίου. Κλιμάκιο του Κέντρου Υγείας Αλμυρού έχει λάβει εντολή να διενεργήσει δοκιμασίες Mantoux σε κρατούμενους, ενώ σε εξετάσεις και ακτινογραφίες υποβάλλονται δεκάδες άτομα, καθώς και το σύνολο των κρατουμένων αλλά και του προσωπικού.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Γυναίκα έπεσε από μπαλκόνι και τραυματίστηκε σοβαρά

Ρόδος: 18χρονος ξυλοκοπήθηκε άγρια από ομάδα ατόμων – Μπούκαραν στο σπίτι του με ρόπαλα και λοστούς!

Λάρισα: Άνδρας σε κατάσταση αμόκ πετούσε αντικείμενα σε οχήματα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
10
ADVERTORIAL

«Ο ΦΙΑΚΑΣ»: Η κωμωδία της χρονιάς συνεχίζεται με τον Οδυσσέα Σταμούλη και τον Δημήτρη Μυλωνά

karazisis-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Η έρημη χώρα του T.S. Eliot | Το εργοστάσιο των ποιημάτων» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

parastasi–new
ΘΕΑΤΡΟ

Το «Τρίτο Στεφάνι» του Στάθη Λιβαθινού στο Σύγχρονο Θέατρo – Για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων

exetastiki_opekepe
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένταση για το «όχι» ΝΔ σε κλήση νέων μαρτύρων – Απόπειρα συγκάλυψης καταγγέλλει η αντιπολίτευση

stasinopoulos_kideia_2001_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τελευταίος αποχαιρετισμός στον Νίκο Στασινόπουλο της Βιοχάλκο – Παρών και ο Κυριάκος Μητσοτάκης (photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
plakias deliborias
ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση Πλακιά - Δεληβοριά για την Καρυστιανού με φόντο τις δηλώσεις περί αμβλώσεων: «Η ζημιά είναι ανυπολόγιστη»

skorda–new
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: «20 χρόνια δουλεύω στην τηλεόραση, δεν αξίζω τίποτα - Αυτό κατάλαβα το Σαββατοκύριακο» (Video)

govgr-wallet_2912_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σημαντική αλλαγή στο Gov.gr Wallet – Τι ισχύει πλέον αν σου πάρουν το δίπλωμα;

Katsoulis
LIFESTYLE

Κρατερός Κατσούλης για Μουτσινά: «Υπήρχε μπουρδολογία και στη δική του εκπομπή;»

magda-tsegkoy-new
LIFESTYLE

Μάγδα Τσέγκου: «Υπάρχουν παρουσιαστές που η μύτη τους έχει φτάσει πιο μακριά από του Πινόκιο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 20.01.2026 14:17
10
ADVERTORIAL

«Ο ΦΙΑΚΑΣ»: Η κωμωδία της χρονιάς συνεχίζεται με τον Οδυσσέα Σταμούλη και τον Δημήτρη Μυλωνά

karazisis-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Η έρημη χώρα του T.S. Eliot | Το εργοστάσιο των ποιημάτων» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

parastasi–new
ΘΕΑΤΡΟ

Το «Τρίτο Στεφάνι» του Στάθη Λιβαθινού στο Σύγχρονο Θέατρo – Για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων

1 / 3