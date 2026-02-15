Αλεξανδρούπολη: Τρεις συλλήψεις για την άγρια δολοφονία 82χρονου με 15 μαχαιριές – Ομολόγησε ο ανήλικος

Τρεις νεαρούς, εκ των οποίων ο ένας ανήλικος, συνέλαβε η ΕΛ.ΑΣ. για την άγρια δολοφονία του ηλικιωμένου άνδρα που βρέθηκε κατακρεουργημένος με 15 μαχαιριές στο σπίτι του αργά το απόγευμα του Σαββάτου, στην Αλεξανδρούπολη.

Σύμφωνα με το Evros-news.gr πρόκειται για τρεις νεαρούς Ρομά, οι οποίοι φέρονται να δολοφόνησαν τον 82χρονο την περασμένη Πέμπτη.

Οι δράστες μπήκαν στο διαμέρισμα, όπου διέμενε μόνος, για να του ζητήσουν επιπλέον χρήματα, αφού το προηγούμενο διάστημα του είχαν αρπάξει την τραπεζική του κάρτα του με την οποία έκαναν πολλές αγορές.

Ο ηλικιωμένος αρνήθηκε και τον δολοφόνησαν με πολλαπλές μαχαιριές. Ο αδελφός του, ο οποίος τον αναζητούσε για μέρες, τον βρήκε νεκρό και ειδοποίησε την Αστυνομία.

Ομολόγησε ο 15χρονος

Αστυνομικοί προσήγαγαν αμέσως του τρεις νεαρούς για ανάκριση, καθώς το θύμα είχε καταγγείλει στις Αρχές πως του είχαν κλέψει την κάρτα της Τράπεζας στη λαϊκή αγορά.

Οι αστυνομικοί τους ταυτοποίησαν από τις κάμερες των καταστημάτων, όπου είχαν κάνει τις αγορές. Ο ηλικιωμένος δήλωσε, όμως, στην Αστυνομία πως δεν επιθυμούσε την ποινική τους δίωξη.

Η ομολογία της δολοφονίας

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης αναζήτησαν και προσήγαγαν στα γραφεία της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης τους συγκεκριμένους νεαρούς, με τον 15χρονο να «σπάει» αμέσως και να παραδέχεται πως αυτοί δολοφόνησαν τον ηλικιωμένο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Evros news.gr ο δολοφονημένος ηλικιωμένος φέρεται να είχε απασχολήσει τις Αρχές καθώς στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί για γενετήσιες πράξεις.

Οι τρεις συλληφθέντες με την δικογραφία που θα σχηματιστεί σε βάρος τους, θα παραπεμφθούν σε Ανακριτή και Εισαγγελέα για να απολογηθούν.

Διαβάστε επίσης:

Πού θα μείνουν οι ομάδες για το Final 4 της Euroleague

Ηλεία: Γυναίκα κάρφωσε με ψαλίδι τον σύντροφό της στον ώμο

Αδελφοκτονία στην Κρήτη: 63χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε τον 67χρονο αδελφό του έπειτα από τσακωμό