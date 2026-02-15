Ηλεία: Γυναίκα κάρφωσε με ψαλίδι τον σύντροφό της στον ώμο

Περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου σε περιοχή της Ηλείας, στον Δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης, με θύμα έναν άνδρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews.gr, το επεισόδιο εκτυλίχθηκε στο σπίτι νεαρού ζευγαριού, στην κοινότητα της Κάτω Παναγίας, κατά τη διάρκεια έντονου καβγά. Όπως αναφέρεται, η γυναίκα φέρεται να άρπαξε ένα μεγάλο ψαλίδι και να τραυμάτισε τον σύντροφό της στον ώμο.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Γαστούνης για την παροχή πρώτων βοηθειών και στη συνέχεια προχώρησε σε καταγγελία.

Αστυνομικοί του Τμήματος Ανδραβίδας-Κυλλήνης προχώρησαν στη σύλληψη της γυναίκας, η οποία οδηγήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αμαλιάδας. Σε βάρος της ασκήθηκε ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και οπλοχρησία σε βαθμό πλημμελήματος, ενώ παραπέμφθηκε να δικαστεί την Τετάρτη από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αμαλιάδας.

