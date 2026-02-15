search
ΚΥΡΙΑΚΗ 15.02.2026 02:24
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.02.2026 00:54

Ηλεία: Γυναίκα κάρφωσε με ψαλίδι τον σύντροφό της στον ώμο

15.02.2026 00:54
ekav-new
φωτογραφία

Περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου σε περιοχή της Ηλείας, στον Δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης, με θύμα έναν άνδρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews.gr, το επεισόδιο εκτυλίχθηκε στο σπίτι νεαρού ζευγαριού, στην κοινότητα της Κάτω Παναγίας, κατά τη διάρκεια έντονου καβγά. Όπως αναφέρεται, η γυναίκα φέρεται να άρπαξε ένα μεγάλο ψαλίδι και να τραυμάτισε τον σύντροφό της στον ώμο.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Γαστούνης για την παροχή πρώτων βοηθειών και στη συνέχεια προχώρησε σε καταγγελία.

Αστυνομικοί του Τμήματος Ανδραβίδας-Κυλλήνης προχώρησαν στη σύλληψη της γυναίκας, η οποία οδηγήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αμαλιάδας. Σε βάρος της ασκήθηκε ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και οπλοχρησία σε βαθμό πλημμελήματος, ενώ παραπέμφθηκε να δικαστεί την Τετάρτη από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αμαλιάδας.

Διαβάστε επίσης:

Αδελφοκτονία στην Κρήτη: 63χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε τον 67χρονο αδελφό του έπειτα από τσακωμό

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση μέσα στις φυλακές Μαλανδρίνου – Πώς δρούσε

Ήπειρος: Στο έλεος της κακοκαιρίας – Μεγάλες ζημιές στους δρόμους από τις συνεχείς κατολισθήσεις (Photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ekav-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Γυναίκα κάρφωσε με ψαλίδι τον σύντροφό της στον ώμο

papas-fragiskos-
ΚΟΣΜΟΣ

Συνωμοσία για να ρίξουν τον πάπα Φραγκίσκο έστηναν ο Τζέφρι Επστάιν και ο Στιβ Μπάνον 

maxairi1
ΕΛΛΑΔΑ

Αδελφοκτονία στην Κρήτη: 63χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε τον 67χρονο αδελφό του έπειτα από τσακωμό

filakes 765- new
ΕΛΛΑΔΑ

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση μέσα στις φυλακές Μαλανδρίνου – Πώς δρούσε

athanasiasis1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βόλος-Άρης 1-1: «Όρθιος» λόγω Αθανασιάδη στο Πανθεσσαλικό

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Papanotas-Sirigos-Xristidou
LIFESTYLE

Σκληρή απάντηση Χρηστίδου - Συρίγου σε Παπανώτα: «Πώς μας αφαιρείται το δικαίωμα του σχολίου επειδή θεωρείς εσύ ότι έχουμε αποτύχει στα προσωπικά»

sikelia-psari
ΚΟΣΜΟΣ

Σικελία: Σπάνιο ψάρι που ξεβράστηκε σε παραλία κινητοποιεί το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας (Photos)

akis-petretzikis-new
LIFESTYLE

Beef ανάμεσα σε Πετρετζίκη και γνωστό Ιταλό σεφ - Ανελέητο κράξιμο για συνταγή (Video)

liagkas-smaragdis-stankoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: «Τους πειράζει ο Σμαραγδής που κόβει 800 χιλιάδες εισιτήρια γιατί είναι δεξιός» (Video)

christos-dantis-new
LIFESTYLE

Στο χειρουργείο μετά από ατύχημα ο Χρήστος Δάντης - Ακυρώνονται οι εμφανίσεις του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 15.02.2026 01:17
ekav-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Γυναίκα κάρφωσε με ψαλίδι τον σύντροφό της στον ώμο

papas-fragiskos-
ΚΟΣΜΟΣ

Συνωμοσία για να ρίξουν τον πάπα Φραγκίσκο έστηναν ο Τζέφρι Επστάιν και ο Στιβ Μπάνον 

maxairi1
ΕΛΛΑΔΑ

Αδελφοκτονία στην Κρήτη: 63χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε τον 67χρονο αδελφό του έπειτα από τσακωμό

1 / 3