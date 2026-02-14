Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση μέσα στις φυλακές Μαλανδρίνου – Πώς δρούσε

Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών εξαρθρώθηκε από τις αρχές, με φερόμενο αρχηγό έναν έγκλειστο στις φυλακές Μαλανδρίνου.

Όπως έγινε γνωστό, για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά 4 άτομα μέλη της οργάνωσης, ηλικίας 49, 27, 23 και 20 ετών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση από την αστυνομία, οι δύο 2 από τους συλληφθέντες είναι ήδη έγκλειστοι στο Κατάστημα Κράτησης, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο.

Προηγήθηκε αξιοποίηση των πληροφοριών και μετά από εξακριβώσεις στοιχείων και δημιουργίας προφίλ των εμπλεκομένων (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση, καθώς και ο ρόλος του κάθε μέλους της οργάνωσης.

Οι ρόλοι και η δράση των μελών

Πιο αναλυτικά, ο 49χρονος έγκλειστος, λειτουργώντας ως οργανωτής και κατευθύνων της δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, είχε αναλάβει την ανεύρεση προμηθευτών, την οργάνωση της μεταφοράς, εισαγωγής και περαιτέρω διακίνησης ναρκωτικών εντός του Καταστήματος Κράτησης, καθώς και τη διαχείριση των κερδών από τις αγοραπωλησίες των ναρκωτικών.

Ο 27χρονος έγκλειστος δρούσε ως άμεσος συνεργάτης του 49χρονου, ενώ ήταν επιφορτισμένος με την ανεύρεση των πελατών, την παραλαβή των εισαγόμενων ναρκωτικών, την αποθήκευση και φύλαξη τους, καθώς και την περαιτέρω διακίνηση των ναρκωτικών εντός του Καταστήματος Κράτησης για λογαριασμό της εγκληματικής οργάνωσης.

Η 23χρονη, ήταν επιφορτισμένη με την παραλαβή, προσωρινή αποθήκευση – φύλαξη και επανατυποποίηση των ναρκωτικών, καθώς και τη μεταφορά και εισαγωγή τους εντός του Καταστήματος Κράτησης. Επίσης, παραλάμβανε μέρος των κερδών από τη διακίνηση των ναρκωτικών για λογαριασμό της εγκληματικής οργάνωσης.

Τέλος, ο 20χρονος, αναλάμβανε περιστασιακά την ασφαλή μεταφορά των ναρκωτικών στο Κατάστημα Κράτησης.

