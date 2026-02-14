Κατολίσθηση «έκοψε» στα δύο την Εθνική Οδό Τρίπολης – Πύργου

Συναγερμός σήμανε στην Εθνική Οδό Τρίπολης – Πύργου, καθώς σημειώθηκε νέα κατολίσθηση στο 66ο χιλιόμετρο, λίγο πριν τα Λαγκάδια, με αποτέλεσμα την ολική διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα.

Οι αρχές απαγόρευσαν την κυκλοφορία στο σημείο για λόγους ασφαλείας, μετά την πτώση χωμάτων και βράχων στο οδόστρωμα, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις.

Σύμφωνα με το arcadia24.gr, η κυκλοφορία των οχημάτων πραγματοποιείται μέσω εναλλακτικής διαδρομής, με εκτροπή από το 58ο χλμ. (Καρκαλού) ως εξής: Καρκαλού – Δημητσάνα – Ζάτουνα – Παλούμπα – Ράφτη – Λουτρά Ηραίας – Κοκλαμάς, έως το 108ο χλμ. της Εθνικής Οδού Τρίπολης – Πύργου, και αντίστροφα.

Οι οδηγοί καλούνται να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας, καθώς οι καιρικές συνθήκες και η μορφολογία της περιοχής αυξάνουν τον κίνδυνο νέων κατολισθήσεων.

