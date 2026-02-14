search
ΣΑΒΒΑΤΟ 14.02.2026 21:57
ΕΛΛΑΔΑ

14.02.2026 20:54

Πάνος Ρούτσι: «Έχω κάνει μήνυση στον Καπερνάρο – Υπάρχει σχέδιο από την κυβέρνηση» (Video)

14.02.2026 20:54
Σε κατάθεση μήνυσης προχωρά ο Πάνος Ρούτσι, στρεφόμενος κατά του δικηγόρου Βασίλη Καπερνάρου.

Ο πατέρας του Ντένις, του νεαρού που έχασε τη ζωή του στα Τέμπη, μιλώντας στο Mega, περιέγραψε την επίθεση που δέχθηκε στο δικαστήριο την περασμένη Δευτέρα.

«Στο δικαστήριο μας ειρωνεύονται και μας κοροϊδεύουν. Όλοι οι γονείς φωνάζουν, αλλά ο Καπερνάρος λέει μόνο για εμένα. Υπάρχει σχέδιο από την κυβέρνηση να μας αποδοκιμάζουν, να μας εξαντλήσουν, να νευριάσουμε και να χάσουμε το δίκιο μας.

Αυτό το αντιμετωπίζουμε κάθε φορά που έχουμε δίκη. Εκείνη τη στιγμή, βγήκε από τα δικαστήρια, ενώ εμείς καθόμασταν έξω και είπε στις κάμερες “αυτό δεν είναι δικαστήριο, είναι θέατρο”… Θεωρώ πως με έχει στοχοποιήσει», είπε.

«Υπάρχουν προνομιακές σχέσεις στο δικαστήριο»

Υπενθυμίζεται πως ο Βασίλης Καπερνάρος, μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό, εξήγησε τη στάση του, κατηγορώντας τον Πάνο Ρούτσι ότι «περιφέρεται μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου ως νταής, φορώντας ένα καπέλο».

Το Σάββατο, ο κ. Ρούτσι σχολίασε για το πρόσωπο του εν λόγω: «Ο κ. Καπερνάρος είναι κυβέρνηση, για αυτό τον προόριζαν. Πρέπει να έρθετε στο δικαστήριο μία φορά και να δείτε πώς είναι.

Το να δίνει ο Καπερνάρος, ο δικηγόρος, στην πρόεδρο ποτήρι με νερό το έχετε δει πουθενά; Υπάρχουν σαφέστατα προνομιακές σχέσεις και θα το αποδείξουμε. Έχω ήδη προβεί σε μήνυση κατά του», κατέληξε.

