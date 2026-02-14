search
ΣΑΒΒΑΤΟ 14.02.2026 21:24
ΕΛΛΑΔΑ

14.02.2026 20:16

Λακωνία: Σορός άνδρα εντοπίστηκε στην Κοκκινιά του δήμου Ευρώτα

14.02.2026 20:16
Σορός άνδρα εντοπίστηκε από ιδιώτη στην περιοχή Κοκκινιά του δήμου Ευρώτα στη Λακωνία.

Η σορός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στη νοσηλευτική μονάδα Μολάων.

Φως στα αίτια του θανάτου αναμένεται να δείξει η νεκροψία – νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί στη σορό.

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΚΟΣΜΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ

LIFESTYLE

LIFESTYLE

LIFESTYLE

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

